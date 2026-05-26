¡Lo cacharon adentro! Intendente frustra robo en primaria Francisco I. Madero de Ciudad del Carmen

La Escuela Primaria Francisco I. Madero estuvo a punto de ser víctima de un atraco durante el fin de semana, luego de que un sujeto ingresara al plantel con la intención de sustraer diversos objetos de valor. La dirección del centro educativo lamentó el hecho, señalando que este individuo no solo pretendía llevarse bienes materiales, sino que también atentaba contra el trabajo, la tranquilidad y la seguridad de los niños.

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De acuerdo con información proporcionada por personal de la institución, el delincuente ingresó durante la madrugada del domingo y merodeó por varias horas. En ese lapso, entró a los salones, revisó y destruyó material escolar en búsqueda de objetos de valor, los cuales fue apilando en un sector para emprender la huida una vez que tuviera listo el botín.

Sin embargo, al ladrón le ganó el tiempo y fue descubierto por el intendente del turno matutino, lo que provocó que huyera rápidamente por la parte trasera de la escuela, zona que colinda con una gasolinera ubicada entre la avenida 10 de Julio y la calle 16 de Septiembre de la colonia Francisco I. Madero, sin que lograran aprehenderlo.

Presunto ladrón ingresó a salones y causó daños en material escolar. / Perla Prado Gallegos

Tras conocer los hechos, la directora del plantel, Silvia del Carmen López Crasborn, dio aviso inmediato a las autoridades para que tomaran conocimiento oficial e iniciaran las investigaciones correspondientes. Gracias a que las cámaras de videovigilancia capturaron perfectamente el rostro del sujeto, la imagen fue difundida para facilitar su ubicación y se interpuso la denuncia formal.

Aunque el presunto responsable no logró concretar el robo, autoridades escolares informaron que sí se registraron daños en las instalaciones, por lo que pidieron el apoyo de los vecinos de la zona para reportar cualquier situación sospechosa relacionada con el sujeto señalado.

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JGH