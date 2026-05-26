Gaby Platas reacciona a los audios románticos de Paco de la O

La fuerte polémica entre Gaby Platas y Paco de la O sigue creciendo, pues recordemos que desde hace varios días, mucho se ha hablado sobre lo agresivo que puede llegar a ser el actor, por lo que la comediante reaccionó en redes sociales con un polémico mensaje.

Ante toda esta controversia que se está generando, Paco de la O, no dudó en responder y pidió pruebas de todo lo que se ha estado diciendo de él, principalmente por la violencia que supuestamente ha ejercido, pero también de los mensajes románticos que supuestamente le mandó, esto en una entrevista con el periodista Raúl Rodríguez.

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Paco de la O acepta que hay audios en contra de Gaby Platas

Por su parte, Gaby Platas rompió el silencio y reaccionó al video que se ha comenzado a viralizar en redes sociales, donde el actor acepta que le mandó audios, estos clips fueron dados a conocer por el periodista Javier Ceriani.

“La verdad es, uno, los audios que están circulando son ciertos, ¡a la ching…! Vamos a sincerarnos aquí, quieren información, ¡pídanmela a mí! Voy a hacer una serie de declaraciones a través de mi plataforma, a través de YouTube (...). Voy a empezar a hacer declaraciones diarias en relación a Malu y Gabriela; voy a decir la neta de lo que pasó y se van a enterar de quienes son. Lo de Gabriela, sí, me voy a ir a la yugular y ya, que truene Troya, total, ya perdí todo y ellas no han perdido nada. Y lo lamento mucho por Malu porque no tiene un varo, pero a Gaby sí, no se la va a acabar”

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Gaby Platas responde a los videos de Paco de la O

En medio de toda la polémica que ha generado esto, Gaby Platas publicó el video de Javier Ceriani, donde fueron revelados los audios de Paco de la O, los cuales acompañó del siguiente mensaje.

“Una vez más, si algo me llegara a pasar, sabemos de dónde viene”.

Una vez más… si algo me llegara a pasar, sabemos de dónde viene https://t.co/4OIQf3vBw8 — Gaby Platas 🪼 (@gabyplatas) May 23, 2026

Recordemos que existe una orden de restricción en contra del actor, quien aseguró en la entrevista con Raúl Rodríguez que no ha sido notificado de esta situación legal.

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