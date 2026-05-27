“El Guana” acusa de humillaciones y malos tratos a Israel Jaitovich.

El comediante y actor Luis Rodríguez "El Guana" encendió las alarmas en el mundo del espectáculo al exponer públicamente las difíciles dinámicas de trabajo que vivió bajo la dirección del productor Israel Jaitovich. Esto fue mencionado en el podcast “Pipiris nights” de Apio Quijano.

"El Guana" acusó abiertamente a Jaitovich de ejercer malos tratos, humillaciones y de mantener una atmósfera laboral sumamente hostil en los foros de televisión. Las declaraciones del comediante generaron controversia en redes sociales por los fuertes señalamientos que se realizaron.

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¿De qué acusa “El Guana” al productor Israel Jaitovich?

Durante su participación en el podcast “Pipiris nights”, el comediante comentó que Jaitovich ofendía y gritaba al equipo. Entre las declaraciones que realizó Luis Rodríguez, hubo una frase que describió el comportamiento recurrente del productor hacia sus colaboradores diciendo: “Ofender al equipo y gritar”.

Durante sus declaraciones, el actor explicó que estas actitudes abusivas y la falta de respeto marcaron un límite personal infranqueable para él. Decidió alzar la voz no solo por su experiencia propia, sino para visibilizar las constantes agresiones a las que se enfrenta el equipo técnico y creativo en los trabajos de Israel Jaitovich.

Este testimonio se suma a un historial de críticas que el productor ha acumulado a lo largo de los años por parte de otros colegas del medio, quienes en diversas ocasiones han calificado sus métodos de trabajo como sumamente exigentes, desgastantes y desproporcionados.

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