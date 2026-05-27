Un tercio de la población de Cancún vive en colonias irregulares sin acceso a servicios básicos

El desmedido crecimiento urbano de Cancún conllevó a que hasta 250 mil familias vivan en la actualidad en las llamadas colonias irregulares, asentadas en terrenos ejidales sin una certidumbre legal. Pese a múltiples esfuerzos que la autoridad ha realizado para avanzar en procesos técnicos, censos y legalización de predios en estas zonas, solo 35 colonias en el municipio están siendo evaluadas.

Tal es la situación que, en el municipio hay hasta 114 mil jóvenes con rezago educativo, 241 mil personas con problemas de acceso a la salud, 379 mil a la seguridad social y precariedad en la vivienda unos 100 mil habitantes, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar. El poder resolver estos problemas jurídicos y finalmente tener certidumbre sobre sus tierras, las familias podrán tener acceso a servicios básicos, que de los tres más urgentes son la luz, agua y salud.

A lo largo del tiempo, POR ESTO! ha documentado con frecuencia historias de vida, situaciones que viven las familias en su rutina diaria y los constantes retos que deben enfrentar para poder subsistir al vivir en estas llamadas colonias irregulares. Tal es el caso de madres de familia solteras, cuyos progenitores de sus hijos las han violentado, y no se han hecho responsables por los infantes.

Adultos mayores, que, por achaques de la edad, negligencias en hospitales públicos o por simples usos y costumbres están en delicadas situaciones de salud. Familias completas, que dependen de 300 litros de agua en un tambo por semana, y que por no tener drenajes se han enfermado por usar agua contaminada de pozos.

El buscar hacerse de una de estas propiedades puede ser peligroso y adentrarse en una serie de lagunas legales, donde un mismo terreno puede ser revendido tres veces, tener mal señalados los limites o que estén sobre puestos unos a otros. Como se ha documentado, a los compradores se les entrega una simple nota, croquis decentemente hechos que señalan las medidas, recibos de pagos y algunos otros papeles más que vendrían a ser una especie de título de propiedad sin serlo, ya que jamás conocen al verdadero dueño de sus tierras recién compradas.

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Las familias de escasos recursos son los que mayor vulnerabilidad presentan, ya que los terrenos que resulten ser reclamados por terceros pueden duplicar o hasta cuadruplicar los precios, que se vuelven incosteables, obligándolos a desplazarse en búsqueda de otro sitio para trabajar o en otros casos incluso volver a sus comunidades de origen.

Históricamente, este tercio de la población de Cancún ha sido marginada, ignorada por la autoridad, dejada a su suerte y que solo se le apoya en épocas de campaña, a cambio de respaldo o cuando se busca parar el cuello con el supuesto apoyo social, que como relatan los vecinos de estas colonias ubicadas al suroeste de la ciudad, norte y oeste, el apoyo se queda en las calles principales de acceso, pero a quienes viven en las profundidades de estas colonias, el apoyo simplemente no llega.

Para las autoridades en los tres niveles de gobierno, estas poblaciones son simples cifras, a las que se les prometen muchas cosas, pero pocas realidades acontecen. Mientras tanto, decenas de personas continúan asentándose en nuevas brechas y calles en colonias irregulares que se aperturan cada vez más profundo y apartadas de los núcleos urbanos, donde los jóvenes no tienen oportunidades de educación o laborales.

Las jóvenes sufren al volverse madres a temprana edad, los adultos tienen que sacar hasta debajo de las piedras cualquier recurso para mantener a las familias y los adultos mayores son olvidados sin tener acceso a hospitales.