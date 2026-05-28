Ramírez Cuéllar llama “vergüenza nacional” a reelección de magistrados del TEPJF

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó como una “vergüenza nacional” la aprobación de una reserva a la reforma judicial que permitiría a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) postularse para un nuevo periodo.

En entrevista radiofonica, el legislador morenista sostuvo que dicha modificación es contraria al espíritu de la reforma judicial y, desde su perspectiva, también vulnera lo establecido en la Constitución.

Ramírez Cuéllar señaló que el artículo 99 constitucional establece con claridad que las magistraturas de la Sala Superior del TEPJF duran seis años y tienen carácter improrrogable. Por ello, consideró grave que se haya abierto la puerta para que cuatro magistrados puedan extender su permanencia en el cargo.

Ramírez Cuéllar critica posible permanencia de hasta 17 años

El diputado de Morena afirmó que los magistrados señalados ya cumplieron seis años en el cargo, posteriormente recibieron una ampliación y ahora podrían competir nuevamente en la elección judicial de 2028.

De concretarse ese escenario, advirtió, podrían permanecer alrededor de 17 años en la Sala Superior del Tribunal Electoral.

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Ramírez Cuéllar sostuvo que esa posibilidad contradice el objetivo central de la reforma judicial, que, según dijo, busca renovar los órganos jurisdiccionales y evitar que grupos cerrados mantengan el control de los tribunales durante largos periodos.

Morena buscaba combatir “castas” judiciales, afirma diputado

El legislador recordó que Morena ha defendido la reforma judicial bajo el argumento de combatir las “castas” que, desde su visión, mantuvieron el control de tribunales y degradaron la impartición de justicia.

Por eso, consideró incongruente que se apruebe una reserva que permita prolongar la permanencia de magistrados electorales.

Ramírez Cuéllar insistió en que la reforma debe permitir la llegada de nuevos perfiles, con carrera judicial o con capacidad para ocupar cargos como jueces, magistrados o ministros, y no reproducir esquemas de permanencia prolongada.

Legislador ve opciones para corregir la reserva

Aunque criticó con fuerza la modificación aprobada, Ramírez Cuéllar aseguró que todavía existen oportunidades para corregir lo que llamó errores o fallas dentro del proceso legislativo.

El vicecoordinador de Morena señaló que será necesario revisar contradicciones en la propia Constitución y avanzar también en ajustes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Desde su perspectiva, esa ruta permitiría corregir el alcance de la reserva y recuperar el sentido original de la reforma judicial.

El artículo 99 de la Constitución es claro y no puede interpretarse a conveniencia. Como legisladoras y legisladores, juramos respetar la Carta Magna y garantizar una justicia honesta, transparente y al servicio del pueblo de México. pic.twitter.com/NcTcbREqv0 — Alfonso Ramírez Cuéllar (@aramirezcuellar) May 28, 2026

Reserva divide a Morena por magistrados del TEPJF

La reserva ha generado debate dentro del oficialismo, debido a que permitiría a magistrados de la Sala Superior del TEPJF competir por un nuevo periodo en la elección judicial de 2028.

Para Ramírez Cuéllar, el punto central no es menor, sino una discusión de fondo sobre el respeto a la Constitución y el modelo de renovación del Poder Judicial.

El diputado afirmó que mantuvo su postura en contra de aceptar la reserva y reiteró que la Constitución debe respetarse por encima de cualquier acuerdo político.

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