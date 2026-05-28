Segob llama a la CNTE a liberar bloqueos en CDMX y retomar diálogo institucional

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, luego de los bloqueos registrados en distintos puntos de la Ciudad de México, particularmente en Circuito Interior.

A través de un comunicado, la dependencia federal pidió al magisterio disidente evitar acciones que afecten a millones de personas que dependen diariamente de la movilidad en la capital del país, entre ellas trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas.

El posicionamiento se da en medio de una nueva jornada de protestas de la CNTE, que ha mantenido bloqueos y movilizaciones para exigir respuesta a sus demandas laborales, educativas y de seguridad social.

Segob reconoce derecho a la manifestación, pero pide no afectar a la ciudadanía

La Secretaría de Gobernación reconoció el derecho de maestras y maestros a la libre manifestación. Sin embargo, sostuvo que las protestas deben evitar afectaciones mayores a la población.

La dependencia señaló que los bloqueos en vialidades estratégicas, como Circuito Interior, tienen impacto directo en la movilidad de la Ciudad de México y en personas que requieren trasladarse por motivos laborales, escolares, médicos o de emergencia.

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Por ello, pidió a la CNTE optar por la vía institucional para canalizar sus demandas y mantener abierto el proceso de negociación con autoridades federales.

Gobierno federal mantiene mesas de trabajo con la CNTE

Segob reiteró que las autoridades federales mantienen disposición permanente para continuar las mesas de trabajo con representantes del magisterio.

La dependencia informó que tanto Gobernación como la Secretaría de Educación Pública (SEP) están abiertas a seguir el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, para buscar soluciones que beneficien a las y los maestros sin afectar a la ciudadanía.

Entre los principales temas planteados por la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, demandas salariales, condiciones laborales y la desaparición de la USICAMM.

Bloqueos de la CNTE elevan presión en la capital

Las movilizaciones de la CNTE se han intensificado en los últimos días, con bloqueos en vialidades como Circuito Interior y protestas en zonas estratégicas de la capital.

El Gobierno federal insistió en que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática.

Con este nuevo llamado, Segob busca encauzar el conflicto hacia la negociación institucional, mientras la Coordinadora mantiene acciones de presión para exigir respuestas a sus demandas.

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