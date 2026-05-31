Aarón Mercury rompe el silencio y habla tras polémica con fan: “¿qué hice mal?'

Aarón Mercury se volvió tendencia después de que se realizará un tenso momento que vivió el influencer con una fanática. De acuerdo con el video compartido en redes sociales; una seguidora del también cantante se mostró visiblemente molesta debido a que Mercury no recordaba su nombre.

En el mismo clip que se volvió viral en redes sociales, se aprecia la sorpresa del propio influencer, quien ante la cámara comentó: "Se enojó porque creo que no me acuerdo de su nombre", mientras intentaba disculparse. Sin embargo; el momento se volvió tendencia y ahora el influencer explicó su punto de vista de la situación.

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¿Qué dijo Aarón Mercury sobre la polémica con un fan ante los medios?

Al ser abordado por los reporteros de espectáculos sobre este episodio, el queretano no esquivó las preguntas y ofreció su postura con total apertura sobre la polémica, dejando ver su lado más humano. Aarón confesó que la situación lo tomó completamente desprevenido y que inicialmente le causó desconcierto.

"Fue una cosa graciosa de decir. Sí dije: 'Ah, chale, ¿qué pasó?, ¿qué hice mal?'", declaró ante los medios. También señaló que, debido al volumen masivo de interacciones, es imposible memorizar los nombres de cada persona, explicando que trata de recordar a las personas, pero le es complicado.

Tras esto, Aarón pidió explícitamente a los internautas detener los ataques hacia la joven en redes sociales, donde se abrió un intenso debate sobre las relaciones parasociales. "Tampoco me gusta que le tiren, porque al final es una chica que fue a verme y no quiero hacerla pasar un mal rato", concluyó el creador de contenido.

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