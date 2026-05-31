Visita histórica en Sabancuy: El nuevo obispo de Campeche llegará el 11 de junio para las confirmaciones

En la misa de ayer en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el sacerdote Alejandro Rodríguez Ramírez informó que el obispo de Campeche, José Alberto González Juárez, visitará Sabancuy por primera vez el próximo 11 de junio para participar en las confirmaciones.

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Comentó que no había fecha debido a la agenda apretada del obispo, que apenas tiene un mes de haber asumido el cargo después que la Diócesis de Campeche estuvo alrededor de un año sin quien la encabece. Pero ahora está agendado su arribo a Sabancuy en la fecha señalada.

De igual manera, Rodríguez Ramírez dijo que en un principio querían realizarse las primeras comuniones el 12 de junio, cuando es la fiesta en honor al Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, el obispo podría llegar el día 11 para las confirmaciones, y por ese motivo se tuvo que ajustar el calendario.

Señaló que se van a preparar para recibir a la máxima autoridad eclesiástica del Estado para que participe en la ronda de confirmaciones que tendrán lugar a las 17:00 horas, en tanto que las primeras comuniones ocurrirán a las 15:00, así va a ser un día muy ocupado para la iglesia local, que va a organizarse para recibir al prelado.

Comentó que las comuniones y confirmaciones tendrán como sede la cancha de usos múltiples Pablo Cetina, conocida como el gimnasio de la colonia Banco de Piedra, ya que hay más espacio y de hecho lo han empleado varias veces por los pobladores para otras actividades.

De igual forma, el sacerdote platicó con los padres de familia y padrinos después de la misa en donde les pidió que no dejen de asistir después de que sus hijos hagan su primera comunión y confirmación. Lo anterior, comentó, porque en muchos casos nada más cumplen con hacer la primera comunión y la confirmación y después ya no asisten, por lo que se quiere que se acerquen a la Iglesia y que los padrinos estén pendientes de sus ahijados puesto que son responsables de manera espiritual para que se acerquen a Dios.

Por último, dijo que el día 12 de junio comenzarán las fiestas en honor al Sagrado Corazón de Jesús, por lo que en los próximos días va a presentarse el programa.

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JGH