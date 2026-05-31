Multa por dejar mascotas bajo la lluvia en Yucatán: esto deben pagar los dueños que no les den refugio

Durante la temporada de lluvias en Yucatán, las autoridades han reiterado el llamado a proteger a perros, gatos y otras mascotas de las precipitaciones y fuertes vientos, ya que mantenerlos amarrados, en azoteas o a la intemperie podría derivar en sanciones económicas por maltrato animal.

La legislación estatal y diversos reglamentos municipales consideran una falta el abandono o descuido de animales domésticos, especialmente cuando las condiciones climáticas ponen en riesgo su salud o su vida.

¿Cuál es la multa por no resguardar a las mascotas de la lluvia en Yucatán?

En municipios como Mérida y otras localidades de Yucatán, las personas que mantengan a sus mascotas sin techo, sin protección o expuestas a lluvias intensas pueden recibir multas que van desde 50 hasta 800 UMA, dependiendo de la gravedad del caso y del reglamento municipal aplicable.

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Además de las sanciones económicas, las autoridades pueden asegurar al animal si detectan condiciones de maltrato, abandono o riesgo. Las faltas más comunes son:

Tener perros amarrados bajo la lluvia por tiempo prolongado.

Mantener mascotas en azoteas sin refugio.

No proporcionar agua limpia o alimento.

Dejar animales en patios inundados.

Exponerlos a tormentas eléctricas o fuertes vientos.

¿Qué dice la Ley de Protección Animal en Yucatán?

La Ley para la Protección de la Fauna del Estado de Yucatán establece que los propietarios están obligados a brindar alimento, agua, atención y un espacio adecuado que proteja a los animales de las condiciones climáticas.

El incumplimiento puede considerarse maltrato animal, especialmente si provoca lesiones, enfermedades o sufrimiento.

Autoridades de protección animal y policías municipales pueden intervenir tras una denuncia ciudadana.

¿Cómo denunciar maltrato animal durante las lluvias?

Las denuncias pueden realizarse ante:

Policía municipal.

Dirección de Medio Ambiente de cada ayuntamiento.

Fiscalía General del Estado de Yucatán.

Unidades de Protección Animal.

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En Mérida, ciudadanos pueden reportar casos mediante los canales oficiales del ayuntamiento o al 911 en situaciones urgentes.

Recomendaciones para proteger a las mascotas en temporada de lluvias

Especialistas recomiendan:

Mantener a perros y gatos bajo techo.

Secarlos inmediatamente si se mojan.

Evitar que duerman en patios inundados.

Revisar que sus refugios no tengan filtraciones.

No dejarlos amarrados durante tormentas.

Con la presencia constante de lluvias en Yucatán durante esta temporada, autoridades insisten en que proteger a las mascotas no sólo es una responsabilidad moral, sino también una obligación legal que puede evitar sanciones y salvar vidas.