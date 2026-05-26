Aarón Mercury vive tenso momento con fanática molesta por no recordar su nombre | VIDEO

Aarón Mercury se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales tras protagonizar un tenso e incómodo momento con una de sus seguidoras. Este momento fue capturado en video y se viralizó rápidamente en diversas plataformas, generando reacciones de los usuarios.

El momento que comenzó a circular en TikTok y X (antes Twitter), ocurrió durante un evento organizado por una conocida marca de ropa y calzado en la Ciudad de México (CDMX). Generando debate en redes, espacio en donde algunos usuarios han defendido al creador de contenido.

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Así fue el tenso momento que vivió Aarón Mercury en CDMX

La situación comenzó de manera habitual cuando el exparticipante de La Casa de los Famosos México se encontraba conviviendo con sus seguidores y firmando autógrafos. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando una de las fanáticas notó que el creador de contenido no recordaba su nombre.

El reclamo de la joven alteró de inmediato su semblante, mostrando una evidente indignación al no ser reconocida. Ante el reclamo, Aarón Mercury intentó manejar la situación con calma. El también actor y cantante intentó explicarle que convive con miles de personas, por lo que resulta complicado memorizar cada rostro o nombre.

A pesar de que el creador de contenido buscó suavizar el momento e incluso intentó detenerla con un abrazo, la joven rechazó el gesto, decidió no tomarse la fotografía del recuerdo y abandonó el lugar. Tras esto; Mercury se dirigió a la cámara que lo grababa y dijo: "Se enojó porque creo que no me acuerdo de su nombre", comentó el influencer.

Reacción de los usuarios

Este episodio desató un fuerte debate en las redes sociales entre los internautas. Por un lado, una gran cantidad de usuarios criticó la actitud de la fanática, calificándola de "intensa" y señalando que las expectativas sobre las relaciones entre seguidores y fanáticos a veces llegan a extremos poco realistas

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