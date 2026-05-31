Clima en Yucatán 1 de junio: Más lluvias habrá este lunes; se prevé cielo nublado y ambiente caluroso

Las lluvias intensas continuarán en Yucatán este lunes 1 de junio, las cuales se prevé que permanezcan durante toda la semana, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que durante este día, se presentarán condiciones de cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias fuertes a localmente muy fuertes en los tres estados de la región.

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Estas afectaciones corresponden al ingreso de aire marítimo tropical aunado al fuerte calentamiento diurno e inestabilidad en la tropósfera media y alta, además del paso de la onda tropical No.4 al sur de la región.

Además, el ambiente se tornará caluroso en el día y cálido al amanecer, con vientos del este-sureste cambiando por la tarde al noreste con rachas de 40 km/h.

En Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 32 grados Celsius, mientras que al amanecer se esperan mínimas cercanas a los 23 grados, generando un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día. Por la noche, el clima volverá a sentirse cálido en gran parte de la entidad.

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En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 22 y 30 grados, mientras que en Tekax los valores oscilarán entre los 24 y 30 grados Celsius.

Por su parte, en Tizimín se prevén temperaturas mínimas de 25 grados y máximas de 31, mientras que en Valladolid el termómetro rondaría desde los 23 hasta los 32 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil.