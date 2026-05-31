Temporada de Huracanes 2026 en Campeche: Arranca junio con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

La primera semana de junio comenzará con un ambiente altamente inestable en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, marcado por un prolongado temporal de lluvias que mantendrá alto el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, justo cuando este lunes 1 de junio inicia oficialmente la temporada de huracanes en el Atlántico.

Noticia Destacada El costo de cuidar en Campeche: Sin sueldo, con consultas de 2 mil pesos y el 80% sostenido por mujeres

Aunque aún no se prevé la formación de un ciclón tropical, las condiciones meteorológicas actuales representan una amenaza hidrometeorológica significativa. Los suelos ya se encuentran saturados tras las torrenciales precipitaciones del fin de semana, por lo que cualquier nuevo episodio de lluvias fuertes podría generar afectaciones rápidas en drenajes, calles y zonas bajas.

Pronóstico para la primera semana de junio

De acuerdo con los pronósticos, un sistema de baja presión ubicado sobre la Sonda de Campeche, combinado con una vaguada en el Golfo de México y una segunda vaguada en niveles altos de la tropósfera, provocará una importante entrada de humedad desde el Mar Caribe, el Océano Pacífico y el propio Golfo.

A esto se sumará el arribo de una onda tropical prevista para mediados de semana, lo que reforzará el potencial de precipitaciones.

Acumulados esperados:

Lluvias diarias de entre 70 y 75 mm en promedio.

en promedio. Posibilidad de superar los 100 mm en forma puntual.

en forma puntual. Alta probabilidad de tormentas eléctricas con abundante actividad de rayos.

con abundante actividad de rayos. Turbonadas (vientos fuertes y repentinos).

(vientos fuertes y repentinos). Trombas marinas cerca de las zonas costeras.

Las temperaturas máximas registrarán una ligera disminución, alcanzando valores cercanos a los 35 °C, gracias al predominio de cielos nublados. Sin embargo, el ambiente se sentirá más incómodo por el intenso bochorno matutino, derivado de la alta humedad y la evaporación del agua acumulada.

Recomendaciones ante el riesgo

Protección Civil de Campeche ha hecho un llamado a la población para extremar precauciones, ya que no es necesario un huracán para estar en riesgo. Las inundaciones recientes demuestran que un temporal persistente puede causar daños importantes.

Medidas preventivas recomendadas:

Evitar tirar basura en la vía pública para no obstruir drenajes y alcantarillas.

Mantenerse informado a través de canales oficiales de Protección Civil y Conagua.

En zonas costeras, embarcaciones menores deben mantenerse en contacto con Capitanía de Puerto y respetar cualquier restricción a la navegación.

Tener especial precaución en zonas bajas, colonias propensas a encharcamientos y áreas rurales.

La primera semana de junio 2026 se presenta, por tanto, como un periodo de alta inestabilidad en Campeche, donde el principal riesgo no vendrá de vientos huracanados, sino del agua acumulada por lluvias persistentes y suelos saturados. Se recomienda a la ciudadanía seguir puntualmente la evolución del clima en los próximos días.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH