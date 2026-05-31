Cristian Castro reveló que fue diagnosticado con seria enfermedad.

El nombre de Cristian Castro se volvió tendencia en redes sociales tras la viralización de un video donde el cantante aborda de manera muy abierta y sincera cómo vivió su infancia bajo la sospecha de sufrir una seria enfermedad que habría afectado su estilo de vida cuando era menor.

Aunque el fragmento corresponde a declaraciones que el intérprete de "Azul" dio originalmente años atrás, el material cobró una enorme fuerza en plataformas digitales este mes, abriendo un debate sobre la salud mental y la neurodivergencia dentro del mundo artístico.

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¿Cuál es la enfermedad que le fue diagnosticada a Cristian Castro?

En el testimonio que ha conmovido a sus seguidores, Cristian Castro detalla que desde muy temprana edad experimentó un aislamiento profundo que lo hacía sentir completamente desconectado de las dinámicas sociales comunes. Sus profesores escolares notaron rápidamente este comportamiento y sugirieron ayuda psicológica a su madre.

De acuerdo con el relato del baladista, el diagnóstico médico inicial de la época apuntaba a "un cierto grado de autismo", una condición que en esos años se definía y comprendía de manera muy distinta a la actual.

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"Me sentí en un mundo muy aislado del resto... creando yo una dimensión propia que definitivamente se podría confundir con un autismo por así decirlo, o con un espectro de autismo. Si no lo fui, tal vez lo sentí realmente". comentó el artista en el video que se ha vuelto viral.

Castro enfatizó que, desde su perspectiva, las personas dentro del espectro autista poseen una sensibilidad y una "genialidad única" que muchas veces la sociedad califica erróneamente de "locura" o "anormalidad". Concluyó haciendo un fuerte llamado al respeto, la inclusión y la valoración de las mentes creativas.

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