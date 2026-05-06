BTS saludó a cerca de 50 mil A.R.M.Y en el Zócalo de la CDMX: “el grupo transmite en sus canciones mensajes positivos", dijo la Presidenta

En un evento que marcará un antes y un después en la historia de los conciertos en la Ciudad de México (CDMX), los integrantes de BTS se presentaron este miércoles en el Palacio Nacional ante un Zócalo capitalino completamente abarrotado por sus fanáticos y seguidores.

La visita de la banda surcoreana superó las expectativas, y es que, el ARMY estuvo presente en la explanada desde que la Presidenta comentará en la conferencia matutina la visita de la agrupación al palacio. Desde ese momento, el Zócalo capitalino comenzó a llenarse hasta tener a miles seguidores presentes para ver a la banda.

Vídeo Destacado EN VIVO: Fans de BTS esperan en Palacio Nacional la salida de sus ídolos de K-Pop.

El ARMY llena el Zócalo de la CDMX para ver a BTS

En un encuentro que desató la euforia colectiva en el corazón de la Ciudad de México, los integrantes de BTS se presentaron la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 en el Palacio Nacional. La agrupación surcoreana salió a uno de los balcones del recinto histórico para saludar a cerca de 50 mil seguidores (ARMY) que abarrotaron la Plaza de la Constitución, transformando el paisaje urbano con pancartas y "lightsticks”.

La mandataria mexicana destacó la relevancia cultural de la visita, señalando que el fenómeno del K-pop no solo es un éxito comercial, sino un vehículo de valores fundamentales. Claudia Sheinbaum usó sus redes sociales para destacar los mensajes positivos que envía este grupo.

Con una hermosa sencillez BTS saludó a su “A.R.M.Y” y a cerca de 50 mil personas que se congregaron en el zócalo para saludarles. Me da mucha alegría haber podido darles este momento de júbilo. El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz… pic.twitter.com/CS0dTOYqJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 7, 2026

“El grupo transmite en sus canciones mensajes positivos que fomentan una cultura de paz e inclusión”, afirmó la Presidenta Sheinbaum a través de sus redes sociales, calificando el encuentro como un acto de "hermosa sencillez" que brinda momentos de júbilo a la juventud mexicana.

Un saludo histórico de BTS desde el Palacio Nacional

Durante el breve pero intenso encuentro, los siete integrantes de BTS intentaron comunicarse en español, lo que elevó los gritos de la multitud a niveles ensordecedores. RM, el líder del grupo expresó: "Muchas gracias México. Te amo, te quiero", mientras que V añadió emocionado que la energía de la capital mexicana era "increíble".

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