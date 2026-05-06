Christian Nodal reaparece en redes y presume tatuaje de Ángela Aguilar.

Christian Nodal ha vuelto a ser el centro de atención en redes sociales tras una serie de movimientos en su perfil de Instagram que han mantenido a sus seguidores en vilo. Después de borrar todas sus publicaciones y cambiar temporalmente su nombre de usuario a "El Forajido", el cantante sonorense reapareció.

Después de que Nodal eliminará todas sus fotografías de Instagram, el cantante ha compartido dos publicaciones para todos sus seguidores. Sin embargo; entre todas estas fotos enigmáticas, ha existido una que llamó la atención y es en donde se muestra el tatuaje en honor a Ángela Aguilar.

Noticia Destacada ¿Cuánto vale la marca de Christian Nodal y quién es su dueño?

¿Cómo son las nuevas imágenes de Christian Nodal?

Entre las fotografías que se compartieron, la que más ha causado revuelo es un tatuaje ubicado en el dorso de su mano, donde se puede leer claramente el nombre "Ángela" escrito con una tipografía sencilla y elegante. Aunque los primeros indicios de este diseño surgieron a finales de enero fue hasta estas imágenes han podido verlo con mayor claridad.

Las imágenes han generado emoción entre sus seguidores que se mostraron preocupados con el cambio de nombre en su cuenta de Instagram. Y es que Nodal se puso el nombre de “El Forajido” debido a que su padre registró su nombre artístico y ha limitado al músico las ganancias de sus proyectos.

Nodal ha buscado registrar "Forajido" como una marca propia que abarca no solo música, sino también posiblemente líneas de ropa, accesorios o incluso tequila. Cambiar su perfil de Instagram a este nombre es una forma de validar la marca ante sus millones de seguidores y fortalecer su presencia comercial.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal