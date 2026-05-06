Jimin de BTS presume en redes sociales su visita al Palacio Nacional.

La visita de los integrantes de BTS al Palacio Nacional de México se ha convertido en el evento mediático más importante de este miércoles 6 de mayo. Sin embargo; lo que muchos fans de la agrupación no esperaban fue que Jimin usará sus redes sociales para presumir su visita al recinto y mostrar a los seguidores que fueron a verlos.

En el marco de su gira mundial "Arirang", la agrupación surcoreana hizo una pausa en sus ensayos para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, desatando una euforia sin precedentes en el Zócalo de la Ciudad de México. Logrando reunir cerca de 50 mil fans mexicanos que deseaban mostrar su amor a la agrupación.

Jimin presume la visita de BTS al Palacio Nacional en Instagram

Jimin compartió a través de su cuenta oficial de Instagram un video en donde es posible ver el balcón en el que BTS salió junto a Claudia Sheinbaum para saludar a sus fans. En el video se puede ver el Zócalo de la Ciudad de México con los cerca de 50 mil seguidores que asistieron a ver a los integrantes de la agrupación.

Uno de los momentos que más emoción generó fue cuando el integrante de la agrupación saludó a sus seguidores con un emotivo: "¡Hola México, los extrañamos mucho!", provocando gritos y lágrimas entre las "ARMYs" que esperaron bajo el sol con temperaturas superiores a los 30°C.

Jimin presume en su Instagram su visita al Palacio Nacional. / Instagram: j.m

La presencia de Jimin en redes sociales no solo presumió el orgullo de estar en una sede tan emblemática, sino que también sirvió para calmar las ansias de los fans antes de sus presentaciones este fin de semana mismos que tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

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