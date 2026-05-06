Spotify lanza SWIMSIDE experiencia inmersiva de BTS en México; conoce los detalles

El regreso de BTS a los escenarios en 2026 no viene solo. Para celebrar el lanzamiento de su álbum de estudio "ARIRANG" y su gira mundial, Spotify ha traído a México SWIMSIDE, una experiencia inmersiva diseñada exclusivamente para los seguidores más fieles de la banda.

Esta experiencia gratuita busca sumergir a los fans en el concepto creativo del nuevo álbum. Este evento ya ha pasado por ciudades como Seúl y Nueva York, y llegará a la capital del país con la finalidad de que los asistentes a los conciertos se preparen para los shows que tendrán lugar en el Estadio GNP Seguros.

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¿Qué es SWIMSIDE México?

Se trata de una activación física y digital que busca sumergir a los fans en el concepto creativo de "ARIRANG", específicamente inspirado en el sencillo principal "SWIM". Este evento ofrece espacios diseñados para fotografías, zonas interactivas que conectan con la historia del grupo y dinámicas exclusivas.

La propuesta tiene como finalidad que los fanáticos puedan conocer más de la agrupación y de su nuevo disco, la experiencia permite a los asistentes "calentar motores" justo antes de los conciertos en la capital de México.

Detalles de SWIMSIDE México

La experiencia lanzada por Spotify en la capital mexicana tiene una logística muy específica, el evento estará disponible del 8 al 10 de mayo, en el Supremo; ubicado en la Colonia Doctores. El recorrido por la experiencia tiene una duración aproximada de 25 minutos.

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A diferencia de otros eventos masivos, el acceso a SWIMSIDE es gratuito, sin embargo, se debe hacer un registro previo para ingresar. Esto permite controlar el tiempo de recorridos y que los interesados puedan disfrutar de las actividades; esta activación de Spotify coincide con la estancia del septeto en el país como parte de su "ARIRANG World Tour".

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