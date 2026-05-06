Los ARMYS hacen ofrenda a Tláloc para que no les llueva en los conciertos de BTS en la CDMX

Uno de los eventos más esperados del año, se encuentra cerca de llegar a la Ciudad de México, nos referimos a las presentaciones de la banda de K-pop BTS, serán tres fechas las que van a tener en el Estadio GNP Seguros, donde los boletos ya están agotados.

Sin embargo, los fans saben que la Ciudad de México suele ser muy impredecible. Por ese motivo, los fans de la banda, ya han comenzado a tomar medidas, las cuales van desde rezar, bailar y colocar ofrenda a los dioses para que todo salga bien en el evento.

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Fans de BTS hacen ofrenda para que no llueva en el concierto

Por medio de redes sociales, varias seguidoras de la agrupación decidieron mostrar como están clavando cuchillos en la tierra o entregando regalos como pulseras en ofrenda a Tláloc, el Dios de la lluvia, el rayo y la fertilidad de la tierra. Todo esto para que las condiciones del clima estén en óptimas condiciones para su concierto.

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Los conciertos serán el 7, 9 y 10 de mayo, presentaciones que forman parte de la gira ‘BTS World Tour Arirang’; los seguidores han estado cuidando todos los detalles de los conciertos, hasta la venta de boletos, la cual pidieron fuera transparente.

Ya le llevé sus freebies a Chalchitlicue y a Tláloc para que no nos llueva en los conciertos de BTS 💜 pic.twitter.com/6vwCLDREB8 — dandemonium⁷ VERÁ A BTS (@UnaBeetlebum) May 4, 2026

Por medio de la cuenta de X, la cuenta de @UnaBeetlebum compartió una foto del monolito de Tláloc, también conocido como Chalchiuhtlicue, ubicado en la entrada del Museo Nacional de antropología, donde los fans han colocado freebies de BTS, pidiendo que el clima sea bueno.

“Ya le llevé sus freebies a Chalchitlicue y a Tláloc para que no nos llueva en los conciertos de BTS”

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