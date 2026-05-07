Dolores Fonzi respalda a Gael García por su reacción contra fan que lo grabó.

La relación entre los actores Dolores Fonzi y Gael García Bernal siempre ha sido un ejemplo de una sana relación post-ruptura, pero recientemente esa unión se fortaleció tras un polémico incidente que involucró la privacidad del actor mexicano en un espacio público y donde fue criticado por varios usuarios.

Durante el mes de abril, el actor mexicano fue grabado en un restaurante por un fan, un hecho que podría pasar desapercibido. Sin embargo; Gael se confrontó de manera firme al seguidor por grabarlo sin su permiso, esto posicionó al mexicano en el ojo público debido a que varios usuarios lo criticaron, pero ahora, su expareja lo ha respaldado.

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Dolores Fonzi respalda a Gael García ante las críticas

Dolores Fonzi, actriz, directora y madre de los hijos de Gael, fue cuestionada en un reciente encuentro con los medios en los Premios Platino Xcaret 2026, sobre la reacción de su expareja al ser grabado por un fanatico en un restaurante; hecho que fue criticado por los usuarios en redes sociales.

Ante el cuestionamiento, Fonzi explicó que los actores son personas y que podrá depender de la manera en la que el fan se acerca para poder tener una buena relación con las figuras públicas. Estos comentarios fueron rápidamente difundidos en las redes por respaldar a su expareja.

“Depende cómo te acerques, porque (los famosos) son personas…Yo soy fan, pero no por eso me tiro encima de alguien, yo soy fan y no voy a tirarme en la mesa si están comiendo con su familia” explicó la argentina ante los medios.

¿Cuál fue el origen de las críticas hacia Gael García?

El incidente ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México. Gael García Bernal se encontraba comiendo cuando un seguidor comenzó a grabarlo con su celular de manera insistente. En el video, que se volvió viral, se escucha al actor decir con firmeza: "Oye, compañero. ¿Por qué me estás filmando?”.

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Ante la respuesta del joven diciendo que lo grababa por ser "su fan" y que era "figura pública", Gael mantuvo su postura, aunque el encuentro terminó cordialmente con un choque de puños tras las disculpas del seguidor.

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