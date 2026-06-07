Se forma depresión tropical Dos-E; el lunes tocaría tierra y estos municipios están en riesgo

A través de un comunicado oficial, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que la depresión tropical Dos-E se localizó frente a las costas del estado de Guerrero.

"La depresión tropical Dos-E se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al sur de Acapulco, y a 135 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noreste, a seis km/h", detalló el SMN en el documento.

La dependencia explicó que, los desprendimientos nubosos de este fenómeno meteorológico provocará:

-Lluvias torrenciales (de 150 a 250 mm) en regiones de Guerrero (oeste y costa)

-Intensas (de 75 a 150 mm) en zonas de Michoacán (sureste y costa) y Oaxaca (suroeste)

-Muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Jalisco (sur), Colima, Guanajuato (sureste), Ciudad de México, Estado de México (norte y suroeste), así como el sur de Morelos

Noticia Destacada ¿Los huracanes con nombre de mujer son más poderosos y destructivos? Aquí te contamos la verdad

"Originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca; de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Guerrero y Oaxaca, y de 2 a 3 m en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán", anadió el SMN.

Además, es importante señalar que se pronostica que la depresión tropical Dos-E toque tierra en las costas de Guerrero durante la madrugada de este lunes, pero como tormenta tropical.