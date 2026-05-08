José Eduardo Derbez sale en defensa de Vadhir Derbez con polémica declaración

Hace unos días, se reveló que Vadhir Derbez está pasando una situación muy compleja, ya que fue acusado de manera formal por el supuesto abuso una modelo de 19 años. Noticia que ha sacudido al medio del espectáculo y a la familia del actor.

Fue por medio del programa ‘De Primera Mano’ que se dio a conocer el proceso que está viviendo el hijo de Eugenio Derbez, pues se confirmó que enfrenta un proceso legal por supuestamente agredir a la modelo, la cual estuvo presente en un video del cantante.

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Sin embargo, los abogados de Vadhir Derbez comentaron que todo podría ser parte de una extorsión, aclarando que el joven actor y cantante es inocente de los señalamientos en su contra.

José Eduardo Derbez sale en defensa de su hermano

Tras toda esta situación, José Eduardo Derbez decidió otorgar una entrevista para el programa de "Miembros Al Aire”, donde comentó que no sabía nada sobre la demanda y la situación que vive su hermano, pero que se iba a poner en contacto con el cantante.

"No estoy muy enterado, vengo regresando de Guadalajara. No pude hablar mucho con él; creo que todo está bien y en orden"

Agregó que ellos no están metidos en este tipo de controversias, y esperan que toda la información salga.

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"No, no tengo ni idea. Me agarras en curva, no he hablado con nadie de la familia. Nunca hemos estado metidos en ese tipo de cosas. Habría que esperar más información"

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