Lluvias intermitentes mantienen inundados tres barrios de Dzitbalché; el agua alcanza los 20 cm

Las precipitaciones pluviales de los últimos días han dejado diversas calles y avenidas con enormes láminas de agua en esta ciudad de los cantares, donde hasta el momento no se han reportado daños en predios. Sin embargo, las lluvias continúan y el agua acumulada no ha descendido debido a las precipitaciones intermitentes.

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Una de las calles afectadas es la 23 por 22 de la colonia Centro, frente al DIF Municipal. Otra de las vialidades afectadas es la calle 18 entre 19 y 17 del barrio de San José, así como la calle 20 por 27 del barrio de San Roque, las cuales permanecen inundadas con niveles de agua cercanos a los 20 centímetros.

De acuerdo con vecinos de distintos sectores de la ciudad, las lluvias intermitentes han impedido que el agua acumulada pueda descender con rapidez, ocasionando que varias vialidades permanezcan anegadas durante gran parte del día.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños en viviendas o predios particulares.

Conductores deben reducir velocidad para evitar accidentes. / Erik Caamal

Asimismo, habitantes del barrio de San José reportaron afectaciones sobre la calle 18 entre 19 y 17, donde el agua alcanzó una altura considerable, provocando que algunos conductores tengan que disminuir su velocidad para evitar accidentes o desperfectos mecánicos en sus unidades.

Otra de las vialidades afectadas es la calle 20 por 27 del barrio de San Roque, la cual permanece prácticamente inundada, situación que ha generado molestias entre los vecinos debido a las dificultades para ingresar y salir de sus domicilios.

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Ante esta situación, ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para mantenerse atentos y realizar acciones preventivas que permitan agilizar el desagüe en las zonas afectadas, ya que las lluvias podrían continuar en las próximas horas y aumentar las afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

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JGH