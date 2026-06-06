ICE enfocará operativo del Mundial 2026 en seguridad nacional, no en arrestos migratorios

El “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, afirmó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) centrará sus esfuerzos durante el Mundial de Fútbol 2026 en tareas de seguridad nacional y protección del evento, no en operativos migratorios contra asistentes.

En declaraciones realizadas este sábado, Homan señaló que la prioridad de la agencia será prevenir amenazas mayores durante el torneo, que se celebrará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

El funcionario explicó que ICE tendrá una responsabilidad de seguridad nacional durante el evento y que su misión principal será contribuir a que el Mundial se desarrolle de forma segura.

¿Qué dijo Tom Homan sobre ICE y el Mundial 2026?

Homan aseguró que el objetivo de ICE no será arrestar a personas por encontrarse de manera irregular en Estados Unidos, sino participar en labores de prevención, vigilancia y respuesta ante posibles riesgos relacionados con la seguridad del torneo.

El funcionario buscó responder a dudas sobre si visitantes extranjeros o asistentes al Mundial podrían enfrentar detenciones migratorias durante los partidos y actividades vinculadas al evento.

De acuerdo con su explicación, la agencia estará enfocada en amenazas de seguridad nacional y no en una aplicación generalizada de leyes migratorias dentro del contexto mundialista.

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¿La situación migratoria puede influir durante el operativo?

Aunque Homan dijo que el enfoque principal no será migratorio, también advirtió que la situación cambiaría si una persona representa una amenaza directa para la seguridad del evento.

En ese caso, explicó, si un problema de seguridad nacional involucra a una persona extranjera sin estancia legal, ICE tomaría las medidas correspondientes.

El Mundial 2026 será uno de los eventos deportivos más grandes realizados en América del Norte, con sedes en tres países y millones de asistentes previstos.

White House border czar Tom Homan said ICE's priority during the World Cup will be "national security issues" and securing the event — not immigration enforcement.



"But we have a national security responsibility," he told @camiloreports. "If we find a national security issue and… pic.twitter.com/8uyoVWj2bM — CBS News (@CBSNews) June 6, 2026

En ese contexto, Estados Unidos prepara operativos de seguridad, coordinación interagencial y protocolos para proteger estadios, zonas turísticas, traslados y actividades públicas.

Las declaraciones de Homan buscan marcar una diferencia entre la seguridad del torneo y la persecución migratoria, en medio de un escenario político donde la migración continúa como uno de los temas centrales en Estados Unidos.

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