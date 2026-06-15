Daniela Parra rompe en llanto por las acusaciones de infidelidad con Pablo Villagrán por dormir juntos

La polémica sigue creciendo dentro del reality de cocina MasterChef 24/7, aunque los ojos están centrados en la competencia culinaria, este nuevo formato ha mostrado un poco más sobre la personalidad de los participantes, entre ellos Daniela Parra.

La joven se encuentra en medio del ojo del huracán, ya que la están relacionando con otro participante. En esta ocasión no pudo contener las lágrimas en una reciente transmisión, por la relación que tiene con Pablo Villagrán, pues incluso durmieron juntos por un castigo.

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¿Qué está pasando entre Daniela Parra y Pablo Villagrán?

En medio de la polémica, Daniela Parra rompió el silencio y habló sobre esta situación, revelando que está preocupada por la reacción que vaya a tener su novio, Diego Hopster.

Por ese motivo, Daniela Parra aprovechó las cámaras para mandarle un mensaje a su novio y reiterarle que sigue siendo una persona importante en su vida.

Ya que su relación con Pablo Villagrán se volvió muy cercana, entre bromas, conversaciones profundas y grandes momentos, lo que ha ocasionado muchos rumores sobre ellos.

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“Tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer, Pablo. Perfectamente. Acostados en la cama. Tienes potencial, Pablo Esteban. Tienes todo el potencial, pero tú solito te estás haciendo menos”

También mostró su preocupación por todo lo que se está diciendo en las redes sociales, pues no quiere que eso vaya a lastimar a su pareja actual.

“Diego, solo quiero que sepas, y tú me conoces, y no tendría por qué siquiera explicar esto ni decírtelo, pero obviamente no pasa nada. Pablo es mi amigo. Siento que ni siquiera tendría por qué estar explicando esto porque no ha pasado nada ni pasará nada. Estamos en un lugar con mil cámaras, pero bueno, así son las cosas”

¿Cuál fue la reacción del novio de Daniela Parra?

Ante esto, el novio de Daniela Parra mencionó que si siente incomodidad por esta relación amistosa que tienen.

“He pensado en los peores escenarios, de que si a Dany le gusta este güey. Lo único que quiero es que ella sea feliz. Si es conmigo, qué chido, y si no, también. Me dolería muchísimo. Y, si pasa, pues solamente decir: ‘Gracias por todo y ahí nos vemos’”

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