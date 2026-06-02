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Daniela Parra revela la cantidad de dinero que paga para cuidar a su papá, en la cárcel

La influencer y empresaria paga desde que su padre está en prisión desde 2021.

Por Redacción Por Esto!

2 de jun de 2026

2 min

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Daniela Parra revela la cantidad de dinero que paga para cuidar a su papá, en la cárcel
Daniela Parra revela la cantidad de dinero que paga para cuidar a su papá, en la cárcel / Instagram:dannparra_

Daniela Parra decidió romper el silencio y habló sobre la situación tan complicada que vive desde que su papá, Héctor Parra se encuentra en la cárcel. Por medio de una entrevista con Pati Chapoy, la joven reveló algunas situaciones que ha tenido que enfrentar.

De acuerdo con sus palabras, la joven debe de invertir cierta cantidad al mes para proteger a su papá, quien se encuentra privado de la libertad desde el 2021, acusado de los delitos de corrupción de menores agravado y abuso sexual. 

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¿Cuánto paga Daniela Parra para proteger a su papá?

Durante la conversación, la periodista cuestionó: “¿Cuánto has pagado hasta el día de hoy por esta batalla?”, ante esto, la joven comentó:

“Ha sido… ha sido muy chistoso porque el único precio que he pagado es económico porque, socialmente hablando, gracias a Dios toda la gente está con nosotros. Nos creen, le creen a mi papá que no lo han visto en cinco años. Me han abierto puertas, incluso en la artisteada. Entonces, el único precio que hemos tenido que pagar si es económico, muy fuerte, pero la realidad es que hemos ganado más”.

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Ante estas palabras, Pati Chapoy no dudó en cuestionar: “¿Cuánto implica mantener a tu papá en la cárcel económicamente hablando… mensualmente, digamos?” Ahora, la joven mencionó que invierte entre 12 y 15 mil pesos.

“Nuestra familia creció y, digo ‘nuestra familia’, porque hubo gente que estuvo tanto con nosotros en las marchas, en todo, que hoy en día ya somos una familia de Tamalitos chidos. Por más mal que me sienta y diga ‘no, es que ya no puedo más, tengo que parar’, tengo que irme a trabajar porque hay gente que depende de mí, no sólo mi papá”.

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