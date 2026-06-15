Dr. Simi emite emotivo mensaje de despedida para Oliver Tree: “Te llevas una parte del corazón de México”

El icónico personaje mexicano Dr. Simi se unió a las muestras de dolor a nivel internacional tras confirmarse el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree, quien perdió la vida a los 32 años en un trágico accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil; este domingo 14 de junio de 2026.

A través de sus cuentas oficiales, la famosa botarga de Farmacias Similares publicó un emotivo mensaje y un video inédito para despedir al artista, con quien mantenía una estrecha e inesperada amistad. La despedida conmovió a los fanáticos del artista que se mostraron conmocionados con la noticia de su fallecimiento.

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¿Cómo se despidió Dr. Simi de Oliver Tree?

El mensaje compartido por el Dr. Simi conmovió profundamente a los seguidores de ambos, destacando el fuerte lazo que el músico logró construir con el público en México. Las palabras de la famosa botarga fueron acompañadas de un video donde se observa a Oliver Tree y al personaje bailando.

"Lo que empezó como una colaboración inesperada, se volvió una amistad de las más especiales. Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo. Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver". fueron las palabras de despedida.

La relación tan estrecha entre ambas figuras surgió a raíz de la famosa tendencia mexicana de arrojar peluches del Dr. Simi en los conciertos, un gesto que el intérprete de "Life Goes On" no solo recibió con entusiasmo, sino que escaló al integrar formalmente a las botargas en sus espectáculos y colaborar en múltiples videos virales para redes sociales.

Dr. Simi se despide de Oliver Tree en su cuenta de Instagram. / Instagram: drsimi_oficial

Las cuentas oficiales de la marca en otros países, como Farmacias del Dr. Simi Chile, también manifestaron sus condolencias compartiendo fotografías del artista abrazando al personaje y enviando su solidaridad a los familiares y fanáticos de la inolvidable y extravagante estrella musical.

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