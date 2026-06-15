“Mi familia no recibirá ni un centavo”: esta fue una de las últimas voluntades de Oliver Tree

El trágico fallecimiento de Oliver Tree el pasado 14 de junio de 2026 en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, ha conmocionado al mundo de la música. A sus 32 años, la inesperada partida del cantante y productor estadounidense trajo de vuelta una entrevista que concedió en abril de este mismo año en el programa Zach Sang Show.

Durante dicha entrevista, el músico detalló con asombrosa lucidez cómo organizó su testamento. Estas palabras que han generado sorpresa entre sus seguidores y fanáticos se han vuelto viral en redes sociales; sin embargo, lo más llamativo fueron las palabras del productor sobre su familia y su patrimonio.

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¿Cuáles fueron los últimos deseos de Oliver Tree?

El músico dejó estipulado bajo firma que su patrimonio que se encuentra estimado en unos cuatro millones de dólares, no se dividirá de forma tradicional. “Cuando muera, está establecido en mi testamento que mi familia no recibirá ni un centavo; si tengo una esposa o hijos, no van a recibir ni un maldito centavo”, aseguró de forma tajante.

Tree defendía firmemente la idea de que las riquezas generadas por su obra no le pertenecían a él ni debían asegurar lujos hereditarios a su descendencia. Para su posible descendencia, aunque al momento de morir no estaba casado ni tenía hijos; el músico aclaró que la única ayuda económica contemplada sería financiarles la educación superior.

Oliver ironizaba con el hecho de que sus futuros hijos no debían tener la vida resuelta bajo la lógica de "mi papá trabajó en algunas cosas en los 2000", el músico prefería que forjaran su propio camino en lugar de vivir en la opulencia. En su lugar; las ganancias y regalías se encuentran destinadas para la fundación creada por él mismo.

Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses; es la fundación del músico y la idea de este fideicomiso es que el dinero regrese directamente a la comunidad creativa, financiando y apoyando a artistas emergentes por medio de un comité que votará anualmente el destino de los fondos generados por los intereses de su arte.

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