¿Quién era Oliver Tree? El cantante de “Life Goes On” que murió en un accidente de helicóptero en Brasil

La muerte de Oliver Tree ha conmocionado a la industria musical internacional. El cantante y creador de contenido estadounidense perdió la vida a los 32 años tras un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, mientras se encontraba realizando actividades relacionadas con su gira mundial. Diversos medios internacionales reportaron que el artista figuraba entre las víctimas del percance aéreo.

Nacido como Oliver Tree Nickell en Santa Cruz, California, el músico se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música alternativa y las redes sociales gracias a su estilo irreverente, su característica imagen y una propuesta que mezclaba pop alternativo, electrónica y humor. Su peculiar corte de cabello, lentes oscuros y atuendos extravagantes lo transformaron en un personaje inconfundible para millones de seguidores.

Aunque comenzó a desarrollar su pasión por la música desde muy joven, su despegue internacional llegó en 2017 con el lanzamiento de “When I'm Down”, tema que rápidamente ganó popularidad en plataformas digitales y le abrió las puertas para consolidar una carrera profesional. Con el paso de los años logró construir una base global de fanáticos y colaborar con importantes figuras de la industria musical.

Su fama alcanzó otro nivel gracias a canciones como “Life Goes On”, “Miss You” y “Alien Boy”, sencillos que acumularon cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming y que lo posicionaron entre los artistas alternativos más escuchados de su generación. En Spotify superaba los 11 millones de oyentes mensuales antes de su fallecimiento.

Además de su faceta como cantante, Oliver Tree destacó por dirigir muchos de sus propios videos musicales y por su capacidad para combinar música, comedia y contenido viral. Su creatividad lo convirtió en una figura recurrente en redes sociales, donde acumuló millones de seguidores y generó una conexión especial con audiencias jóvenes de distintas partes del mundo.

En semanas recientes, el artista había visitado varios países de América Latina como parte de su gira internacional y también realizó actividades en México, donde convivió con creadores de contenido y protagonizó colaboraciones que fueron ampliamente compartidas en internet.

La carrera de Oliver Tree se mantenía en uno de sus momentos más sólidos. En abril de 2026 había lanzado su más reciente álbum, “Love You Madly Hate You Badly”, y tenía programadas presentaciones en distintos países durante los próximos meses. Su repentina muerte deja inconclusa una gira mundial que lo mantenía activo frente a miles de seguidores.

El fallecimiento del cantante ha generado una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde fanáticos, colegas y personalidades del entretenimiento han recordado su talento, originalidad y la influencia que tuvo dentro de la música contemporánea. Mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, el legado de Oliver Tree permanece vivo a través de sus canciones y de una carrera marcada por la creatividad y la autenticidad.