Drake Bell estaría enfrentando un problema legal en México por presunta extorsión

Desde hace un tiempo, Drake Bell se encuentra en medio de varias polémicas, pues ha tenido muchas acusaciones en Estados Unidos, y ahora se ha revelado que podría enfrentar un proceso legal, el cual sería por una presunta extorsión.

Según la información que ha comenzado a circular, fue su exmánager, Aitor García, quien habría presentado antes las autoridades de la Ciudad de México una denuncia, por lo que ya existiría una investigación en curso, donde también se encuentra involucrada la novia de Drake Bell, Ela Vidal.

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Esto se sabe sobre la supuesta denuncia contra Drake Bell

Recordemos que el famoso tomó la decisión de venirse a vivir a México, ya que en Estados Unidos sufrió el rechazo por parte de la industria musical, aunque fue una estrella de la televisión en los años 2000. Sin embargo, las acusaciones en su contra y los rumores, ocasionaron que los fans lo olvidaran.

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Por su parte, la revista TVyNovelas tuvo acceso a algunos documentos, donde el empresario español Aitor García presentó una denuncia contra Drake Bell ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Extorsión de la Ciudad de México por presunta extorsión, quien habría tenido una relación con la novia del cantante, situación que fue negada.

Finalmente, Aitor García agregó que esta situación forma parte de una presión para pagar los 10,000 dólares, cantidad que Drake Bell pide para dar por terminado el tema.

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