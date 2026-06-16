¿Compras huevo barato? Así puedes saber si es importado o producido en Yucatán

El huevo importado que se comercializa a precios más bajos en algunos puntos de venta de Yucatán ha despertado dudas entre los consumidores.

Aunque representa una alternativa económica, productores avícolas recomiendan revisar cuidadosamente su procedencia y considerar las diferencias que existen respecto al producto local.

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El presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán señaló que en los últimos meses ha aumentado la presencia de huevo proveniente principalmente de Estados Unidos, el cual suele ofrecerse en la vía pública y en algunos establecimientos a precios considerablemente menores que el producto nacional.

¿Por qué hay huevo importado en México?

De acuerdo con el representante del sector, hace algunos años México exportaba huevo a Estados Unidos debido a los problemas de producción que enfrentó ese país por brotes de influenza aviar.

Sin embargo, tras la recuperación de la industria avícola estadounidense, comenzó a generarse un excedente de producción que ahora busca colocarse en mercados como el mexicano, donde llega a comercializarse a precios más bajos.

Actualmente, mientras el huevo importado puede encontrarse alrededor de los 40 pesos por kilogramo, el producto nacional suele venderse entre 60 y 70 pesos por kilo, dependiendo de la región y la temporada.

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¿Cómo identificar si el huevo es importado?

Los productores recomiendan prestar atención a varios aspectos antes de comprar:

Verificar el empaque y revisar el país de origen.

Solicitar información sobre la procedencia del producto al vendedor.

Desconfiar de precios excesivamente bajos respecto al promedio del mercado.

Revisar que el huevo se encuentre almacenado en condiciones adecuadas de higiene.

Confirmar que cuente con etiquetado cuando se comercialice en establecimientos formales.

Además, cuando el producto se vende a granel o sin identificación, resulta más difícil conocer su origen, por lo que se recomienda adquirirlo en comercios establecidos.