Va y Ven estrena nuevas funciones en su app: así puedes activar las alertas de llegada y notificaciones de cobro

Los usuarios del Sistema Va y Ven en Yucatán ya cuentan con nuevas herramientas digitales para hacer más cómoda y eficiente su experiencia de viaje.

La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) informó que la aplicación móvil del sistema incorporó nuevas funciones que permiten conocer con mayor precisión la llegada de las unidades y recibir avisos sobre los cobros realizados con la tarjeta de transporte.

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De acuerdo con la dependencia, una de las novedades es la notificación automática al pasar la tarjeta Va y Ven por el lector, la cual informa de inmediato cuánto fue el monto descontado al abordar una unidad.

La segunda función consiste en una alerta de proximidad de las unidades al paradero, diseñada para que los pasajeros puedan organizar mejor sus tiempos de espera y evitar permanecer largos periodos en las paradas.

¿Cómo activar las alertas de llegada en la app Va y Ven?

Para utilizar esta nueva herramienta, los usuarios deben seguir una serie de pasos dentro de la aplicación:

Ingresar al apartado de Configuraciones. Seleccionar la opción Configuración de aviso de llegada. Definir la anticipación con la que se desea recibir las alertas. Elegir los tiempos de aviso disponibles. Acudir al paradero donde se espera abordar. Presionar la opción Activar notificaciones.

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Una vez configurada la función, la aplicación enviará avisos al teléfono celular para informar qué tan cerca se encuentra la unidad seleccionada del punto de abordaje.

La ATY destacó que las alertas operan en segundo plano, por lo que los usuarios podrán recibir los avisos aunque la aplicación no esté abierta en ese momento.

Además, las nuevas funciones están disponibles tanto para dispositivos con sistema operativo iOS como para equipos Android, ampliando el acceso a estas herramientas para la mayoría de los usuarios del transporte público en Yucatán.

Con estas actualizaciones, el Sistema Va y Ven busca ofrecer mayor certeza a los pasajeros sobre los tiempos de llegada de las unidades y mantener un mejor control de los movimientos realizados con su tarjeta de transporte.

Las nuevas herramientas forman parte de las mejoras tecnológicas implementadas para facilitar el uso del transporte público y optimizar la movilidad diaria de miles de usuarios en Yucatán.