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Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas asistirán a estos municipios del 16 al 19 de junio

Los ciudadanos deberán acudir con la copia de la INE y la CURP para ser atendidos por el personal médico.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

16 de jun de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios médicos son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios médicos son completamente gratuitos / Especial

Durante esta semana las caravanas de Salud para Todos confirmaron la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado, finalizando los servicios el viernes 19 de este mismo mes de junio.

Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas confirmaron sus fechas respectivas, además de horarios, los servicios gratuitos y requisitos para los ciudadanos interesados en ser atendidos.

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

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Puerto Morelos (15 y 16)

  • Domo de la comunidad Joaquín Zetina Gasca
  • Villas Morelos I
  • Villas Morelos II
  • Joaquín Zetina Gasca

Othón P. Blanco (15 al 19)

  • Domo de la comunidad Sabidos
  • Palmar
  • Ramonal
  • Allende
  • Álvaro Obregón Viejo

Felipe Carrillo Puerto (15 al 19)

  • Domo de la comunidad Petcacab
  • Francisco May
  • Mario Villanueva Madrid
  • Jesús Martínez Ross
  • Leona Vicario
  • Plan de Ayutla
  • Rafael Emelgar
  • Juan Bautista Vega

Lázaro Cárdenas (17 al 19)

Domo de la comunidad Ignacio Zaragoza

Cada uno de los servicios de Salud para Todos son completamente gratuitos

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Requisitos

  • Copia de CURP
  • Copia de INE

¿Cuáles son los servicios de Salud para Todos?

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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