Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas asistirán a estos municipios del 16 al 19 de junio

Durante esta semana las caravanas de Salud para Todos confirmaron la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado, finalizando los servicios el viernes 19 de este mismo mes de junio.

Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas confirmaron sus fechas respectivas, además de horarios, los servicios gratuitos y requisitos para los ciudadanos interesados en ser atendidos.

Noticia Destacada Vivienda para el Bienestar avanza con 274 mil casas en construcción y más de 5 millones de créditos ajustados

Puerto Morelos (15 y 16)

Domo de la comunidad Joaquín Zetina Gasca

Villas Morelos I

Villas Morelos II

Joaquín Zetina Gasca

Othón P. Blanco (15 al 19)

Domo de la comunidad Sabidos

Palmar

Ramonal

Allende

Álvaro Obregón Viejo

Felipe Carrillo Puerto (15 al 19)

Domo de la comunidad Petcacab

Francisco May

Mario Villanueva Madrid

Jesús Martínez Ross

Leona Vicario

Plan de Ayutla

Rafael Emelgar

Juan Bautista Vega

Lázaro Cárdenas (17 al 19)

Domo de la comunidad Ignacio Zaragoza

Noticia Destacada Salud para Todos: Municipios en los que estarán las caravanas del 8 al 12 de junio

Requisitos

Copia de CURP

Copia de INE

¿Cuáles son los servicios de Salud para Todos?