Salud para Todos en Quintana Roo: Caravanas asistirán a estos municipios del 16 al 19 de junio

Durante esta semana las caravanas de Salud para Todos confirmaron la asistencia de las caravanas en tres municipios del estado, finalizando los servicios el viernes 19 de este mismo mes de junio.
Puerto Morelos, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas confirmaron sus fechas respectivas, además de horarios, los servicios gratuitos y requisitos para los ciudadanos interesados en ser atendidos.
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Puerto Morelos (15 y 16)
- Domo de la comunidad Joaquín Zetina Gasca
- Villas Morelos I
- Villas Morelos II
- Joaquín Zetina Gasca
Othón P. Blanco (15 al 19)
- Domo de la comunidad Sabidos
- Palmar
- Ramonal
- Allende
- Álvaro Obregón Viejo
Felipe Carrillo Puerto (15 al 19)
- Domo de la comunidad Petcacab
- Francisco May
- Mario Villanueva Madrid
- Jesús Martínez Ross
- Leona Vicario
- Plan de Ayutla
- Rafael Emelgar
- Juan Bautista Vega
Lázaro Cárdenas (17 al 19)
Domo de la comunidad Ignacio Zaragoza
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Requisitos
- Copia de CURP
- Copia de INE
¿Cuáles son los servicios de Salud para Todos?
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia