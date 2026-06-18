Revelan detalles del funeral de la mamá de Kimberly Loaiza, la cantante le da el último adiós: VIDEO

El día de ayer, miércoles 17 de junio, se dio a conocer la supuesta muerte de la madre de Kimberly Loaiza, la señora Mary Martínez, quien desde hace varias semanas había estado internada por algunos problemas de salud.

Recordemos que comenzó a circular en redes sociales que desde hace un tiempo tenía un pronóstico muy delicado; por lo que sus hijas habían solicitado ayuda para poder cubrir los gastos del hospital en donde estaba internada la señora Mary Martínez.

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¿Falleció la mamá de Kimberly Loaiza?

Hasta el momento, la noticia no ha sido confirmada por ningún integrante de la familia, se mencionó que la señora habría perdido la vida, el miércoles por la mañana en un hospital en Mazatlán, Sinaloa.

Por medio de redes sociales, ha comenzado a circular un video en donde aparentemente se muestra a Kimberly Loaiza despidiéndose de su mamá, el cual ha tomado mucha fuerza en las tendencias.

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Por su parte, el experto en temas de la farándula, Israel Rodríguez conocido como “Holymilk House” aseguró que una de las seguidoras que trabaja en el hospital, le reveló que, la señora sí perdió la vida el día de ayer, miércoles.

“Triste noticia, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana… habían confirmado que la señora ya falleció, poquito antes de hacerles este video una seguidora que trabaja en el hospital, me confirmó esta noticia”

Detalló que supuestamente, la señora habría perdido la vida tras un infarto y su cuerpo no resistió más.

“Lastimosamente, la señora habría sufrido un infarto y no resistió”

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