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La Casa de los Famosos México: 'La Jefa' habló con los habitantes por romper el reglamento

Los famosos recibieron un fuerte llamado de atención que ha complicado las cosas al interior de la casa.

Por Redacción Por Esto!

7 de ago de 2026

1 min

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La Casa de los Famosos México: 'La Jefa' habló con los habitantes por romper el reglamento
La Casa de los Famosos México: 'La Jefa' habló con los habitantes por romper el reglamento / Facebook:La Casa de los Famosos México

´La Casa de los Famosos México’ ha dado mucho de qué hablar durante sus primeras semanas, ya que los participantes han tenido momentos muy tensos, pero ahora, fue la propia ‘Jefa’, quien decidió poner un alto a los habitantes.

De acuerdo con lo que se ha logrado ver en el 24/7, el día de ayer, jueves 6 de agosto, ‘La Jefa’ mostró su desacuerdo por la forma en que los habitantes se comportaron y los regañó, lo que ha generado momentos de mucha tensión entre los habitantes.

Moi Peñaloza

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¿Por qué ‘La Jefa’ regañó a los famosos?

Cabe mencionar que esta llamada de atención vino después de que Flor Vigna rompiera regla dentro de la polémica casa, pues tocó accidentalmente con el pie una plataforma e intentó regresarla a su lugar, ‘La Jefa’ le comentó que no tocara nada, pues había una logística.

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Ante esto, la autoridad reunió a los habitantes y les recordó que está prohibido tocar cualquier plataforma que se coloque en las pruebas, les pidió escuchar con mucha atención las indicaciones para evitar este tipo de cosas:

"Yo lo puse exactamente ahí, yo tengo las medidas. No tienes que mover nada. Parte de su estadía es escuchar mis indicaciones, los juegos no se tocan, por eso estoy horas trabajando en el jardín. Nadie toca los juegos en el montaje"

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