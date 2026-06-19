¿Kenia Os asiste el funeral de la mamá de Kimberly Loaiza?

El pasado miércoles 17 de junio, se confirmó la noticia sobre la muerte de la señora Mary Martínez, madre de las influencers Steff y Kimberly Loaiza, quien habría perdido la vida a causa de un infarto en un hospital de Mazatlán, Sinaloa. Hasta el momento, la información ha sido confirmada de forma oficial.

Las creadoras de contenido no han publicado nada en sus redes sociales al respecto sobre el tema; aunque ha comenzado a circular un video sobre el supuesto funeral de la señora Mary Martínez. Además, se ha comenzado a especular que Kenia Os, fue a darle el último adiós a la señora.

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¿Kenia Os fue al funeral de la mamá de Kimberly Loaiza?

Se han filtrado algunos arreglos florales que le han enviado a la familia, uno de los que se ha podido ver, supuestamente fue enviado por la cantante.

Aunque muchos usuarios han asegurado que la cantante asistió, pero no es cierto, solamente se hizo presente enviando una corona de flores “De Kenia Osuna”

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Sin embargo, las opiniones se han dividido, pues algunos han detallado que esta imagen es realizada con Inteligencia Artificial, mientras que otros han asegurado que si es un detalle de la cantante, pues ella decidió hacer una donación para los servicios hospitalarios.

¿De qué murió la mamá de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con lo que se sabe, el influencer Israel Rodríguez conocido como “Holymilk House” fue el que dio a conocer la muerte de la mamá de Kimberly Loaiza.

“Triste noticia, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido esta mañana… habían confirmado que la señora ya falleció, poquito antes de hacerles este video una seguidora que trabaja en el hospital, me confirmó esta noticia”

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