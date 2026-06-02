Dua Lipa revela fotos exclusivas de su boda con Callum Turner

La cantante Dua Lupa cautiva a sus millones de fans en redes sociales, pues decidió compartir uno de los momentos más especiales de su vida, se trata de su boda por el civil con Callum Turner. Aunque las primeras postales fueron reveladas por el medio ‘The Sun’.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Dua Lipa decidió compartir el momento más especial de su vida con una serie de fotos, las cuales acompañó con una breve descripción.

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“31.05.2026”

Dua Lipa presume las primeras fotos de su boda

En la serie de imágenes, se puede observar una imagen en blanco y negro en donde la pareja está en una banca, todo parece indicar que se trata del Ayuntamiento ubicado en Londres; donde los famosos sellaron su amor.

En otra de las imágenes, se puede observar el look completo de la famosa, el cual estuvo formado de un traje sastre blanco y de falda de alta costura inspirado en los años 70, hecho por la marca Schiaparelli.

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Le añadió un sombrero de ala ancha del mismo color; aunque lo que más acaparo la atención fue el ramo el cual fue hecho con amapolas de Islandia en color blanco con toques amarillos.

¿Cuándo fue la boda de Dua Lipa?

Se sabe que la pareja contrajo matrimonio el 31 de mayo del 2026 en el Ayuntamiento de Old Marylebone en Londres, una de las ciudades preferidas de Dua Lipa y de Callum Turner. Además, este evento fue algo muy privado, donde solo los acompañaron algunos familiares y amigos.

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