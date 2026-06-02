Implementan operativo "Obra Segura" en la isla de Holbox

En lo que se perfila como otra jornada de despliegue policial de alto impacto visual, pero de pocos resultados en sus indicadores de éxito, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo anunció la implementación del programa "Obra Segura" en la isla de Holbox, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas.

La iniciativa, orientada presuntamente a blindar los entornos laborales contra la delincuencia organizada, concluyó sin que las autoridades locales informaran sobre el decomiso de sustancias ilegales, el aseguramiento de armamento o la detención de personas sospechosas.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la corporación esta tarde, el operativo tuvo como objetivo primordial "fortalecer las acciones de prevención y seguridad en los espacios laborales", enfocándose en el combate a delitos de alto impacto que azotan a la región, tales como la extorsión, la venta de estupefacientes y la portación ilegal de armas de fuego. No obstante, la narrativa oficial contrasta con la falta de datos duros que validen la efectividad inmediata de la movilización.

Para la ejecución de estas acciones en una de las zonas turísticas más vulnerables a la presión delictiva del norte del estado, el gobierno estatal movilizó a un estado de fuerza considerable. El operativo estuvo encabezado por los elementos de élite del Grupo de Proyectos Especiales en Combate a la Extorsión y Secuestro, denominados "Centurión".

Personal policial y militar efectuó un total de 39 revisiones físicas y de estatus a los trabajadores / José Marcial Reyes

Asimismo, se integraron a las labores los binomios especialistas de la Unidad Canina K9 de la policía estatal y se contó con el respaldo estratégico y perimetral de la Secretaría de Marina (SEMAR), una institución cuya presencia suele reservarse para situaciones de alto riesgo o misiones de neutralización criminal.

Las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en el sector de la construcción, un gremio que históricamente ha denunciado ser blanco de cobro de piso y penetración por parte de redes de narcomenudeo en el Caribe Mexicano.

Según la SSC, la jornada consistió en realizar inspecciones preventivas en tres bodegas de obras en desarrollo dentro de la isla, durante estas incursiones, el personal policial y militar efectuó un total de 39 revisiones físicas y de estatus a los trabajadores que se encontraban en los inmuebles.

Pese al despliegue de personal especializado y el uso de tecnología y caninos adiestrados, la SSC limitó su pronunciamiento a calificar la jornada como una "contribución a la detección oportuna de riesgos" y un mecanismo para "promover entornos laborales más seguros para todas y todos".

El boletín oficial omitió deliberadamente detallar si las 39 revisiones arrojaron algún resultado positivo o si los inmuebles inspeccionados quedaron libres de sospecha.

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Esta ausencia de un balance delictivo —ya sea para confirmar el hallazgo de narcóticos o para decretar un saldo blanco real— genera suspicacia entre los habitantes y empresarios de Holbox.

Críticos locales señalan que este tipo de operativos, si bien necesarios para inhibir la presencia de células criminales en las obras de construcción, terminan operando más como estrategias de relaciones públicas y disuasión visual que como verdaderos golpes a las estructuras de la extorsión y el microtráfico.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana ni las fuerzas federales de apoyo han aclarado si el programa "Obra Segura" mantendrá continuidad de forma permanente en la isla o si se extenderá a otros puntos de Lázaro Cárdenas bajo el mismo esquema de hermetismo informativo.