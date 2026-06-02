“Vivimos con temor”: Vecinos de Ciudad del Carmen exigen frenar ola de robos en cuatro colonias

Habitantes de las colonias Insurgentes, Independencia, Santa Rosalía y del fraccionamiento Malibrán alzaron la voz ante el incremento de robos que, aseguran, afecta de manera constante a sus comunidades. A través de oficios dirigidos a autoridades estatales, municipales y de seguridad pública, los ciudadanos solicitaron una intervención inmediata para frenar la creciente incidencia delictiva.

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De acuerdo con los vecinos, los documentos, recibidos por diversas dependencias, exponen la preocupación por los robos a casa habitación, vehículos, comercios y la modalidad conocida como robo hormiga, situación que consideran ha rebasado las medidas de prevención implementadas hasta ahora, por lo que exigen una coordinación efectiva entre todas las corporaciones y autoridades responsables de la seguridad pública.

Los colonos señalaron que la inseguridad no solo ha provocado pérdidas económicas, sino también afectaciones emocionales y sociales entre las familias, quienes viven con temor ante la posibilidad de convertirse en víctimas de la delincuencia, por lo que, si recurrieron a hacer la petición formal y oficial es porque existen personas que, para apoderarse de bienes ajenos, ponen en riesgo la integridad física e incluso la vida de otros ciudadanos.

Además de reforzar la vigilancia policial, los ciudadanos solicitaron a la diputada local del Distrito VIII, Francisca Zárate López, impulsar reformas legales que permitan sanciones más severas contra quienes reincidan en este tipo de delitos, pues consideraron que es necesario revisar el marco legal vigente para garantizar una justicia más eficaz y brindar mayores herramientas jurídicas a los cuerpos policiales al momento de realizar detenciones.

De igual manera, pedimos a la Fiscalía del Estado reforzar la atención y seguimiento de las carpetas de investigación, ya que muchos ciudadanos han perdido la confianza en denunciar debido a la percepción de impunidad y a la frecuente reincidencia de quienes son señalados por la comisión de delitos. Cabe señalar que este pronunciamiento cuenta con el respaldo de más de 100 ciudadanos.

Hasta el momento, los vecinos informaron que continúan a la espera de una respuesta formal por parte de las autoridades, así como de acciones concretas que contribuyan a devolver la tranquilidad a estos sectores de Ciudad del Carmen, aun así, confían en que las autoridades escucharán este llamado y actuarán de manera coordinada para devolver la tranquilidad a las colonias antes mencionadas.

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JGH