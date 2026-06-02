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Maestros de Felipe Carrillo Puerto permanecen en paro; exigen cambios en pensiones y salarios

Maestros de la zona centro mantienen un paro y plantón en el parque Ignacio Zaragoza de Felipe Carrillo Puerto para exigir mejoras en pensiones, jubilaciones, salarios y condiciones laborales.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

2 de jun de 2026

1 min

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Con pancartas y lonas, docentes exigen cambios en materia de pensiones, jubilaciones, salarios y condiciones laborales
Con pancartas y lonas, docentes exigen cambios en materia de pensiones, jubilaciones, salarios y condiciones laborales / Justino Xiu Chan

Maestros de la zona centro se sumaron al llamado de su sindicato, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que se encuentran en paro en el parque principal Ignacio Zaragoza para exigir cambios relacionaos con las pensiones, jubilaciones, salarios y condiciones laborales del magisterio. Los inconformes mantienen sus pancartas y lonas con leyendas enfocadas en sus demandas.

Como se sabe la tarde noche de ayer los maestros realizaron una marcha por diversas calles de la ciudad y posteriormente se concentraron en el Parque Central Ignacio Zaragoza, donde mantienen su respaldo al movimiento magisterial que se viene realizando a nivel nacional en distintas entidades del país.

Los maestros se manifestaron en Cancún y en otros municipios del estado.

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Por lo que este día, algunos maestros mantienen su paro, en el parque principal e esta ciudad, precisamente en el kiosco del centro histórico de la ciudad en una protesta pacífica, donde han colocado pancartas con consignas relacionadas con sus demandas y en respaldo a las acciones emprendidas por la CNTE a nivel nacional.

De acuerdo con integrantes del movimiento, los maestros locales se mantienen atentos al desarrollo de la mesa de negociación entre representantes del magisterio y el Gobierno Federal, cuyos resultados podrían definir el rumbo de las movilizaciones en los próximos días.

Refieren que se encuentra a la espera de las indicaciones que emita su representación estatal para determinar si la protesta se levanta o continúa en Felipe Carrillo Puerto. Mientras tanto los maestros se encuentran pasando las inclemencias del tiempo en el kiosco.

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