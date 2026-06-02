¡Atención yucatecos! Estas aplicaciones no podrás usar sino registras tu línea de celular

Resta un mes para que el plazo para el registro de celulares 2026 llegue a su fin, pues el 30 de junio concluye el trámite y posterior a esta fecha, habrá afectaciones en la línea telefónica de los yucatecos que no cumplan con ello.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) el registro es para eliminar el anonimato, y que todas las líneas estén asociadas a una persona permite proteger a todas y todos, facilitando la investigación de los delitos asociados al uso de líneas telefónicas.

Indicó que al corte del 19 de abril, se cuenta con 30.2 millones de líneas registradas a nivel nacional, y la tendencia ha ido a la alza y se prevé que al cierre de junio, cuando finaliza el periodo establecido en la ley para concluir el registro, la mayoría de los usuarios de telefonía celular hayan registrado sus líneas.

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Se explicó que el registro de líneas está a cargo de cada compañía telefónica, por lo que no se creará una base de datos única y el gobierno no tendrá acceso a esas bases.

Para realizar su registro, las personas usuarias solo requieren identificación vigente con CURP y pueden acudir a un centro de atención de su compañía o pueden hacerlo en línea desde su celular en la plataforma de registro de su operador.

Aplicaciones que no se podrán usar

El registro de una línea telefónica es un trámite que busca vincular el número celular con los datos del usuario para temas de seguridad, identificación y recuperación del servicio.

Sin embargo, al no realizarlo, se suspenderá la línea telefónica y con ello, diversas aplicaciones no podrán ser utilizadas, entre ellas:

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WhatsApp.

Telegram.

Llave MX.

SAT Móvil.

IMSS Digital.

Redes sociales con contraseñas vinculadas al número celular: Facebook, Instagram o TikTok.

Uber o DiDi, en caso de verificación.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, las líneas que no sean registradas únicamente podrán recibir mensajes provenientes de números de emergencia.