¿Qué hacer si tu auto se detiene por las lluvias en Mérida? Guía para actuar de forma segura

Las intensas lluvias registradas en Mérida y distintos municipios de Yucatán han provocado calles inundadas, fallas vehiculares y automóviles varados en avenidas y zonas bajas de la ciudad.

Ante esta situación, especialistas recomiendan mantener la calma y actuar rápidamente para evitar daños mayores al vehículo y riesgos para los ocupantes.

¿Por qué se detiene un auto durante las lluvias?

Los vehículos pueden apagarse al atravesar zonas inundadas debido a que el agua entra al motor, afecta el sistema eléctrico o provoca daños en componentes esenciales. Entre las principales causas se encuentran:

Entrada de agua al motor

Corto circuito en sistema eléctrico

Daño en sensores

Pérdida de tracción

Afectaciones en batería o alternador

Qué hacer si tu auto se apaga en una calle inundada

1. No intentes encenderlo nuevamente

Uno de los errores más comunes es intentar prender el vehículo varias veces. Esto puede provocar daños severos al motor, especialmente si ingresó agua a los cilindros.

Especialistas advierten que insistir puede generar un “golpe de agua”, una avería costosa que incluso puede inutilizar el motor.

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2. Sal del vehículo si el nivel del agua aumenta

Si el agua continúa subiendo, lo más importante es proteger la integridad física de los ocupantes.

En caso de riesgo:

Apaga el vehículo

Desabrocha cinturones

Sal con precaución

Busca una zona alta y segura

No permanezcas dentro del automóvil si el agua alcanza puertas o ventanas.

3. Evita empujar el auto en corrientes fuertes

Aunque parezca una solución rápida, empujar un vehículo en calles con corriente puede ser peligroso.

Las lluvias intensas en Mérida pueden generar arrastre de agua en pasos deprimidos, avenidas y colonias con encharcamientos severos.

¿A quién llamar en Mérida si tu auto queda varado?

En caso de emergencia puedes solicitar apoyo a:

Servicios de emergencia 911

Policía Municipal de Mérida

Aseguradora vehicular

Grúas particulares

Algunas aseguradoras incluyen asistencia vial por inundaciones o traslado mediante grúa.

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Cómo evitar que tu auto se dañe por las lluvias

Para reducir riesgos durante la temporada de lluvias y huracanes en Yucatán, autoridades recomiendan:

No cruzar calles inundadas

Evitar pasos deprimidos con acumulación de agua

Revisar frenos y llantas

Mantener limpia la batería

Consultar reportes meteorológicos antes de salir

También es importante identificar rutas alternas en Mérida, especialmente en zonas donde históricamente se registran inundaciones.

¿El seguro cubre daños por inundación?

Dependerá del tipo de póliza contratada sobre si el seguro cubre daños por inundaciones, pues la cobertura amplia generalmente contempla daños por fenómenos hidrometeorológicos, incluyendo inundaciones. Se recomienda:

Tomar fotografías del vehículo

Reportar el incidente inmediatamente

No mover el auto hasta recibir indicaciones de la aseguradora

Las lluvias continuarán en Yucatán debido a sistemas tropicales y condiciones atmosféricas favorables para precipitaciones intensas, por lo que autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y evitar riesgos innecesarios.