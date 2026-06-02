Fallece famoso cantante de cumbia en fuerte accidente automovilístico

El mundo de la música se encuentra de luto, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Elías Morel, cantante y líder de la agrupación ‘El Sabor de la Cumbia’.

De acuerdo con lo que se sabe, el cantante perdió la vida en un accidente que ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe, el día de ayer, 1 de junio del 2026, momento en que las autoridades confirmaron el fallecimiento del famoso.

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Los primeros reportes han revelado que la camioneta en la que viajaba perdió el control y terminó chocando con la parte de atrás del camión que transportaba gas propano-butano, aunque hasta el momento se sigue investigando la situación.

Dan el último adiós al cantante Elías Morel

Se mencionó que el cantante perdió la vida por las lesiones que sufrió durante el accidente. Cuando se dio a conocer esta situación varias personas del medio se hicieron presentes para compartir un emotivo mensaje.

Por su parte, los integrantes de la agrupación compartieron en las redes un mensaje en donde le dedicaron unas palabras.

“Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre. Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos, que permanecerán vivos en nuestros corazones”

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