Síguenos

Última hora

Yucatán

Así operaba el “Huamúchil” desde Mérida, relacionado con extorsiones, drogas y asesinatos en Quintana Roo

Entretenimiento

Fallece famoso cantante de cumbia en fuerte accidente automovilístico

El cantante estuvo involucrado en un fuerte accidente de carretero.

Por Redacción Por Esto!

2 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Fallece famoso cantante de cumbia en fuerte accidente automovilístico
Fallece famoso cantante de cumbia en fuerte accidente automovilístico / Instagram:el_sabor_de_la_cumbia9

El mundo de la música se encuentra de luto, después de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Elías Morel, cantante y líder de la agrupación ‘El Sabor de la Cumbia’.

De acuerdo con lo que se sabe, el cantante perdió la vida en un accidente que ocurrió en la autopista Rosario-Santa Fe, el día de ayer, 1 de junio del 2026, momento en que las autoridades confirmaron el fallecimiento del famoso.

Escándalo en “El Pulpo y sus Teclados”: video viral provoca ruptura y acusaciones

Noticia Destacada

¿Quién es Danna? La bailarina captada en video íntimo que causó la ruptura entre “El Pulpo” y Arleth

Los primeros reportes han revelado que la camioneta en la que viajaba perdió el control y terminó chocando con la parte de atrás del camión que transportaba gas propano-butano, aunque hasta el momento se sigue investigando la situación.

Dan el último adiós al cantante Elías Morel

Se mencionó que el cantante perdió la vida por las lesiones que sufrió durante el accidente. Cuando se dio a conocer esta situación varias personas del medio se hicieron presentes para compartir un emotivo mensaje.

Por su parte, los integrantes de la agrupación compartieron en las redes un mensaje en donde le dedicaron unas palabras.

“Con enorme tristeza despedimos hoy a nuestro querido amigo, Elías Morel. Su partida deja un profundo dolor, pero también innumerables recuerdos que atesoraremos por siempre. Lo recordaremos por su calidad humana, su amistad y cada uno de los momentos compartidos, que permanecerán vivos en nuestros corazones”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar