Los Socios del Ritmo ponen a bailar a las “mamacitas” campechanas en su día

Música, baile, fiesta, alegría y mucho ambiente fueron el resultado del entretenido concierto que los Socios del Ritmo le dedicaron a todas las “mamis” de Campeche durante el gran espectáculo gratuito que realizaron en la Plaza de la República por el Día de la Madre, reuniendo a cientos de familias que decidieron celebrar este año con sus mejores pasos.

A pesar de que una hora antes del inicio de la velada, la explanada lucía relativamente vacía, poco a poco las familias campechanas comenzaron a llenar el sitio con gran entusiasmo, abarcando los asientos entre risas y bocadillos.

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En el sitio, la calma se iba despidiendo conforme las familias aparecían, siendo el lugar un interés hasta para algunos turistas curiosos que se acercaban para averiguar qué se iba a realizar o quiénes iban a aparecer sobre el escenario.

Finalmente, las luces apuntaron al cielo, los gritos de emoción inundaron el ambiente y sobre el escenario comenzó la música al ritmo del "Pregonero" siendo esta la primera de las muchas otras melodías al "son de cumbia" que pondrían a bailar a todos los asistentes durante una familiar y cálida noche.