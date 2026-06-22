Revelan la verdadera causa de muerte de Daniel Bisogno

Hace poco, Alex Bisogno rompió el silencio sobre la verdadera causa de muerte de su hermano, el también conductor Daniel Bisogno, poniendo fin a todo los rumores que circulaban en redes sociales.

Por medio de una entrevista con el programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’ el cual es conducido por Gustavo Adolfo Infante, el conductor reveló los motivos por los que murió Daniel Bisogno.

“Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica. Yo creo que ya venía enfermo, en algún momento explotó, empezó con evacuaciones con sangre y tener todas esas señales de alarma. Se trató de no llegar a un trasplante de hígado porque al final eso era lo que tocaba porque ya no estaba trabajando bien”.

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Daniel Bisogno pasó sus últimos meses hospitalizado

Ante estas palabras, el periodista le cuestionó si el conductor estuvo más de un año hospitalizado, pues mucho se especuló sobre sus entradas al hospital.

“Retó a la muerte en 11 hospitalizaciones, lo retó y le ganó”.

También aseguró que los ingresos al hospital de Daniel Bisogno fueron por una cirrosis hepática, la cual dañó la función del hígado.

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Uno de los momentos más críticos fue cuando el inicio de “evacuaciones con sangre”, por tal razones el trasplante de hígado era la única opción, pero su condición de salud no permitía el procedimiento.

“Se trató de no llegar a un trasplante de hígado, porque al final eso era lo que tocaba, porque ya no estaba trabajando bien”

Alex Bisogno negó todos los rumores que han salido en las redes sociales, y aseguró que la causa fue la cirrosis hepática y sus complicaciones.

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