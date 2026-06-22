Paramédicos atienden a menor con golpes leves en Campeche

Un menor de edad resultó lesionado luego de ser arrollado por una camioneta cuando cruzaba el paso peatonal ubicado frente a la Concha Acústica, donde fue asistido por ciudadanos, policías y paramédicos.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 67 y 12 del Centro Histórico, entre el barrio de San Román, cuando el adolescente intentaba atravesar la vialidad y fue impactado por la unidad.

Noticia Destacada Diputado de Morena se separa para competir en 2027

En esos momentos, el conductor aseguró que tenía la luz verde del semáforo para avanzar y señaló que el joven pudo haberse confiado al observar la flecha roja que regula la vuelta a la izquierda, lo que habría generado la confusión al momento de cruzar.

Tras el percance, paramédicos del Sector Salud acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al menor, quien afortunadamente solo presentó golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado de emergencia a un hospital.