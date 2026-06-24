Alfonso Obregón incita a sus seguidores a no ver ‘Shrek 5’: “No vamos a ir a ver ninguna película”

El estreno del tráiler oficial de ‘Shrek 5’ desató una enorme controversia en América Latina. Tras confirmarse que Alfonso Obregón no formará parte del elenco de doblaje para la nueva entrega, el reconocido actor mexicano hizo un llamado público a sus seguidores para boicotear la película y no asistir a verla.

Fue durante un encuentro con sus fanáticos que el actor de doblaje que había dado vida al famoso personaje en las entregas anteriores, solicitó no asistir a ver la nueva entrega de la saga. Este llamado sorprendió a sus seguidores y generó reacciones divididas en redes sociales.

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¿Cómo fue el llamado de Alfonso Obregón a no ver ‘Shrek 5’?

Durante el encuentro con sus fans en un evento tipo meet & greet, Alfonso Obregón se mostró bastante directo relacionado al tema de la nueva entrega de la saga animada. El actor de doblaje no quiere que sus seguidores se queden de brazos cruzados o que solo dejen de ir al cine en silencio.

“Mandémosle un mensaje, etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a Universal Pictures y digámosle: 'No vamos a ir a ver ninguna película en donde no respeten las cosas, no vamos a ir a ningún trabajo donde no nos respeten a nosotros, queremos a Alfonso Obregón'". dijo el actor a sus fanáticos.

Alfonso Obregón pide a sus 3 fans boicotear Shrek 5 y exigirle a DreamWorks que él regrese como el ogro con pago millonario.

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El actor criticó abiertamente los motivos por los cuales el estudio decidió ignorarlo, señalando que lo siguen juzgando por el escándalo legal de 2024, a pesar de haber salido libre y absuelto. Obregón denunció que las distribuidoras ni siquiera se tomaron la molestia de llamarlo para que presentara sus papeles de exoneración total.

Con estas declaraciones, el actor dejó en claro que ve este conflicto no como una súplica para recuperar su trabajo, sino como una batalla por el respeto al gremio del doblaje latino, asegurando que prefiere retirarse del icónico personaje antes que abaratar su trayectoria.

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