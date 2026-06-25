Estados Unidos entrega vehículos tácticos a Sonora para reforzar la seguridad fronteriza con México

La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos sumó un nuevo capítulo con la entrega de equipo vehicular a las autoridades de Sonora.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la Embajada de Estados Unidos en México informó que fueron entregadas 26 camionetas y ocho vehículos todo terreno (ATVs) a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora.

De acuerdo con la representación diplomática estadounidense, el apoyo está dirigido a fortalecer las capacidades operativas de la corporación encargada de la vigilancia y atención de temas relacionados con la seguridad en la franja fronteriza del estado.

Refuerzan capacidades de la División de Operaciones Fronterizas de Sonora

La Embajada destacó que la División de Operaciones Fronterizas de Sonora es considerada la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México, por lo que la incorporación de nuevas unidades permitirá ampliar la cobertura territorial y mejorar la capacidad de respuesta en zonas estratégicas.

Las 26 camionetas y los ocho vehículos todo terreno están diseñados para operar en distintos tipos de terreno, incluyendo regiones desérticas y áreas de difícil acceso, características comunes en diversos puntos de la frontera entre Sonora y Estados Unidos.

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La entrega forma parte de los mecanismos de colaboración bilateral enfocados en fortalecer la seguridad fronteriza, combatir actividades ilícitas y mejorar la coordinación entre autoridades de ambos países.

Cooperación bilateral en materia de seguridad

La representación diplomática estadounidense acompañó el anuncio con las etiquetas “Seguridad Fronteriza” e “INL México”, en referencia a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, organismo que participa en programas de asistencia y cooperación con instituciones mexicanas.

La colaboración entre ambos gobiernos ha incluido en los últimos años capacitación, intercambio de información y entrega de equipamiento para fortalecer las capacidades de corporaciones encargadas de tareas de vigilancia, control fronterizo y combate a delitos transnacionales.

🚨Estados Unidos 🇺🇸 entregó hoy 26 camionetas y 8 ATVs a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora 🇲🇽 — la primera unidad estatal de patrulla fronteriza en México. #SeguridadFronteriza #INLMéxico pic.twitter.com/88INi1R1P2 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

Sonora, punto estratégico en la frontera México-Estados Unidos

Sonora cuenta con una de las fronteras más extensas entre México y Estados Unidos, por lo que es considerada una entidad clave para las estrategias de seguridad y movilidad en la región.

Con la incorporación de estas nuevas unidades, las autoridades estatales podrán incrementar los patrullajes y las labores de supervisión en corredores fronterizos, una medida que forma parte de los esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad en la zona norte del país.

La Embajada de Estados Unidos señaló que esta entrega refleja la continuidad de los programas de cooperación bilateral orientados a reforzar las capacidades institucionales y operativas en materia de seguridad fronteriza.

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