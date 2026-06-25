Esposa de Memo Ochoa le dedica hermoso mensaje por su homenaje con la Selección Mexicana

La noche de ayer, los mexicanos vivieron un momento muy especial, ya que la Selección Mexicana derrotó 3- 0 a Chequia, por lo que se quedaron con el primer lugar del Grupo A en la presente Copa Mundial de la FIFA, logrando ganar todos los partidos de la primera.

Sin embargo, no solo la victoria de la Selección Mexicana fue especial, también Guillermo Ochoa vivió un momento único al ingresar al terreno de juego y poder disputar su sexto mundial, recordando que confirmó su retiro como futbolista al terminar el torneo.

Noticia Destacada Fátima Bosch compartió su admiración por Memo Ochoa

Esposa de Memo Ochoa le dedica emotivo mensaje

Tras su participación, se convirtió en tendencia en redes sociales. Sin embargo, su esposa Karla Mora, no podía dejar pasar este momento tan especial y compartir unas palabras para Memo Ochoa.

Noticia Destacada Memo Ochoa rompe el silencio y presume el parche Legacy que parecía negado

A través de sus historias de Instagram, la esposa del portero mexicano, presumió los parches que utilizó durante la victoria contra Chequia, los cuales también usaron Messi y Cristiano Ronaldo.

Más tarde, compartió un video de TUDN, en donde se reconoce la trayectoria del Ochoa, donde se habla de la gran carrera que tuvo y sobre sus participaciones en la Copa Mundial de la FIFA.

"¡GRACIAS POR TODO OCHOA! Siempre serás una leyenda para la Selección Mexicana"

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal