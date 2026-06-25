Dueña del Pato Merlín le contesta a Poncho de Nigris; ¿aceptará la oferta de 800 mil pesos?

El día de ayer, Poncho de Nigris expresó su interés en comprar al Pato Merlín, ave que ha ganado gran popularidad en redes sociales al ser considerada la mascota no oficial de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El regiomontano ofreció a la familia 800 mil pesos por la mascota, y ahora la dueña ha contestado.

Ante el revuelo mediático y la presión del público, Karla Gómez, dueña de Merlín, respondió de manera directa a la oferta del regiomontano que ha señalado que desea ser dueño del pato para que se convierta en la nueva mascota de Rin Royale; su promoción de boxeo entre estrellas e influencers.

Noticia Destacada Pato Lucas es la nueva mascota que apoya a la Selección Mexicana

¿Qué respondió la dueña del Pato Merlín a la oferta de Poncho de Nigris?

En entrevista con 'Beristime’, Karla Ivette Gómez, dueña de la famosa ave, puso un freno al tono puramente comercial del regiomontano. Fiel a la postura que ha mantenido desde que su pato de raza Pekín se volvió un fenómeno; la dueña aclaró que para ella Merlín no es una simple mercancía: "Para mí es un hijo más".

Asimismo, la dueña del pato mundialista atajó con mucha madurez las insistencias sobre si la fama se les subirá a la cabeza o si deberían ceder ante el dinero de figuras públicas. Al respecto, Gómez declaró: “Somos del pueblo y para el pueblo. Yo le he dicho a mi hijo que esto lo disfrute lo que dure, porque el único famoso es Merlín”.

A pesar de que Poncho de Nigris afirmó en su cuenta de X que ya se encuentra en pláticas con representantes del ave para intentar cerrar el trato este mismo fin de semana, la dueña ha dejado en claro que el Pato Merlín tiene un valor sentimental más grande que un valor monetario.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal