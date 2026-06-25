Bellakath explota contra la producción de ‘La Más Draga’.

La famosa reguetonera mexicana Bellakath arremetió de forma contundente contra los productores del reality show ‘La Más Draga’, Carlo Villarreal y Bruno Álvarez; esto después de que estos la calificaran públicamente como una invitada "insoportable" y un "dolor de cabeza" tras su participación como jueza en la séptima temporada.

Estos comentarios provocaron que la artista se lanzará en contra de ambos, y expusiera secretos de la producción. La artista hizo varios señalamientos; sin embargo, el que más llamó la atención fue que los productores realizan explotación laboral en contra del talento del show.

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¿Cuál fue el inicio del conflicto entre Bellakath y productores de ‘La Más Draga’?

La mecha se encendió cuando los productores recordaron el paso de la intérprete de "Gatita" por el foro en medio de una entrevista en el pódcast Niñas Bien. Fue en este espacio que Carlo Villarreal arremetió diciendo que Bellakath era “insoportable”, y la comparó negativamente con otras invitadas.

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De igual manera, Bruno Álvarez invitó al público a revisar los encuadres de cámara del cuarto episodio para notar las "exigencias" de iluminación y lentes que la cantante supuestamente impuso para cuidar su imagen. Fueron estos comentarios los que llevaron a la artista a romper el silencio y defenderse.

Bellakath señala de explotación laboral a la producción de ‘La Más Draga’

Bellakath utilizó sus redes sociales este jueves 25 de junio de 2026 para lanzar una dura contraofensiva en la que expuso los secretos de la producción y defendió su postura. La cantante tachó de "farsantes" a los organizadores y aseguró que no tienen derecho a hablar mal de ella cuando sus exigencias técnicas fueron de iluminación básica.

Aparte obvio yo no iba a ir a criticar a las dragas JAMÁS, que querían que les dijera después de que neta en 2 semanas las tienen ahí humillándolas cuando los mismos productores saben quien va a ganar desde que inicia la temporada. Obvio por eso no dije nada “iconic” como… — Bellakath 👸🏻 (@labellakath) June 25, 2026

Lo más grave de su respuesta fue la acusación directa de explotación laboral hacia las participantes del show, afirmando que el programa graba sin parar durante dos semanas seguidas y lucran con el arte de las participantes. Para cerrar su réplica, la reguetonera aseguró que los productores eligen a los ganadores desde antes de las grabaciones.

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